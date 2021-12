Al “GF Vip” si sta formando una nuova coppia? Tra i due c’è molta complicità e lei spiega perché dorme insieme alla new entry

Le dinamiche, i meccanismi ed i rapporti vanno avanti nella casa più spiata d’Italia. Ogni settimana gli argomenti di cui discutere al “Grande Fratello Vip” non mancano mai.

Dopo la lunga parentesi dedicata al triangolo amoroso tra Soleil Sorge, Alex Belli e la moglie Delia, ora i riflettori sono puntati su quella che potrebbe essere la nuova coppia della casa.

Lei si è lasciata alle spalle quello che c’è stato con il concorrente eliminato e pare trovarsi molto bene con la new entry. Così bene che non sono mancate carezze e coccole sotto le coperte dopo solo una settimana.

“GF Vip”, attrazione e complicità: nuova coppia?

Mirina Trevisan e Biagio D’Anelli potrebbero essere la nuova coppia del “GF Vip”. I due, a pochissimo tempo dall’entrata di lui, sono sempre più vicini e complici. Dormono sempre insieme e non mancano le effusioni sotto le coperte.

Una cosa che pone subito il confronto con Nicola Pisu al quale la valletta di Mike Bongiorno si era avvicinata per poi allontanarsi in quanto non vedeva un futuro con lui. I rapporti sono stati sempre più freddi fino a quando, con la nomination, il figlio di Patrizia Mirigliani è uscito.

Da allora Miriana sembra essere rinata, ancor di più dopo l’ingresso nella casa dell’esperto di gossip. Con lui la gieffina parla molto, del passato ma anche dei progetti futuri. Una vicinanza così intima che li ha portati fin sotto le coperte.

Con Giacomo Urtis l’ex di “Non è la Rai” si è aperta e ha confessato il perché di tutto questo: “Biagio è più adulto in tutto – ha ammesso – Tutti mi dicevano che Nicola era un bambino, poi dicevano che non lo dovevo trattare così. Insomma qualsiasi cosa che facevo, sbagliavo”.

Con D’Anelli, insomma, Miriana si sente molto più a suo agio, con Pisu, invece, ha ammesso, non voleva dormirci insieme “perché non volevamo fidanzarci, stare attaccata a lui. Dentro al mio cervello non era giusto, lui era preso per me solo attrazione fisica”.