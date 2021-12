Un momento terribile per Gigi D’Alessio, la sua famiglia è distrutta dal dolore, il cantante è a pezzi. Situazione difficile

Non è stata una vita sempre facile per il cantante Gigi D’Alessio. Il cantante ha avuto una carriera formidabile nella musica e ancora oggi è uno dei migliori nel suo settore. Al momento è anche giudice a “The Voice” ed inoltre ha una nuova compagna che è incinta. Ma anche se tutto può sembrare meraviglioso nella vita del cantante, ci sono anche stati dispiaceri e dolori profondi nella sua vita.

Gigi D’Alessio e il dolore della famiglia

La famiglia di Gigi D’Alessio è sempre stata accanto a lui, lo hanno supportato sempre e hanno tifato per lui ogni volta. Tuttavia ci sono stati dolori nella vita di D’Alessio e della sua famiglia.

Nel 2011 infatti il cantante ha perso suo fratello Pietro per un tumore ai polmoni. Il cantante aveva ammesso ai microfoni di “Verissimo”, di aver tentato tutto per poterlo salvare, ma non c’è stato nulla da fare. Il fratello lavorava con lui, e D’Alessio gli è stato accanto fino alla fine.

Ma non è stata l’unica perdita importante per il cantante. Ha perso entrambi i genitori sempre a causa del cancro. Una storia davvero tragica quella di D’Alessio, che forse non tutti conoscono.

Guardando da fuori la vita di un cantante o un personaggio famoso può sembrare perfetta, ma in realtà sono persone come tutti che hanno familiari e subiscono lutti e sofferenze proprio come gli altri. Questo è il caso di D’Alessio, un uomo che sicuramente ha avuto fortuna nella carriera ma ha anche sofferto tanto nella sua vita privata.

Ad oggi il cantante è in attesa del quinto figlio dalla sua nuova compagna di 26 anni più piccola, Denise Esposito. Sembra aver ritrovato la felicità dopo la fine della lunga storia con Anna Tatangelo. Inoltre il figlio Luca di D’Alessio è un concorrente di Amici 2021 e sta quindi dimostrando il suo talento nella scuola di Maria De Filippi. Pertanto nonostante le passate sofferenze, le gioie ci sono ancora per il cantante.