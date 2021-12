Giorgia Palmas sempre più senza rivali: “Spettacolo della natura dentro la natura” – FOTO

Giorgia Palmas ad ogni foto pubblicata sui social si conferma sempre di più una dei personaggi più amati ed ammirata della televisione italiana

Sembra soltanto ieri quando una giovanissima ragazza di Cagliari faceva il suo esordio sul bancone del mitico tg satirico Striscia la Notizia. Eppure da quella prima apparizione sono passati quasi 20 anni durante i quali Giorgia Palmas è diventata un’abituale presenza.

L’esperienza di Velina è stata indubbiamente un bel trampolino di lancio che la Palmas è riuscita a sfruttare al meglio per costruirsi il suo posto d’onore nello spettacolo italiano.

Sempre preparata e con il giusto garbo e la simpatia che la contraddistinguono Giorgia è stata capace di diventare una piacevole presenza sia in televisione che in radio. Proprio ai microfoni di Latte e Miele ha avuto l’opportunità di ritrovare la collega di tanti stacchetti per Striscia Elena Barolo.

La foto di Giorgia Palmas sono uno spettacolo della natura

Quando la bellezza di una donna incontra quella della natura e vi si fonde si raggiunge un equilibrio e una perfezione quasi unica.

È il caso della magnificenza espressa nello scatto pubblicato da Giorgia Palmas sul suo profilo Instagram mentre è circondata dal paesaggio dell’Isola di Orta San Giulio.

Come non a caso fa notare uno dei suoi quasi due milioni di follower, l’immagine che la bella sarda regala è “uno spettacolo della natura nella natura“. La Palmas infatti si mostra in tutta la sua bellezza mentre si trova sul pontile dell’isolotto lombardo.

L’abbigliamento scelto è decisamente casual, adatta per una giornata a contatto con la natura che la circonda. Giorgia infatti indossa un paio di jeans che l’avvolgono alla perfezione fino a raggiungere dei comodi stivali alti.

Un morbido e caldo maglione la protegge dalle temperature esterne certamente non troppo dolci così come fa anche il lungo cappotto.

Per questo scatto Giorgia ha deciso di concedersi soltanto un trucco leggero che però riesce comunque a mettere in risalto la perfezione dei suoi lineamenti tipici di una straordinaria bellezza mediterranea.