Harry è stato coinvolto in un’intricata questione legata alla Royal Family. Infuriato, si è discostato da quanto sta succedendo.

Fastidio e frustrazione. Queste le emozioni predominanti nell’animo di Harry a seguito di una situazione critica legata alla Royal Family. Una vicenda da cui starebbe prendendo le distanze: indignato per l’accaduto, si è discostato totalmente dal nuovo scandalo dei Windsor.

Tutto si è verificato a seguito delle dimissioni, circa tre mesi fa, da parte di uno dei collaboratori del Principe Carlo. Si tratta Michael Fawcett, accusato di aver promesso, in cambio di una donazione cospicua alla fondazione del figlio della Regina, un’importante onorificenza e la cittadinanza inglese all’imprenditore saudita miliardario, Mahfouz. Una promessa ignota al primogenito della Sovrana.

Tuttavia nel 2006 il magnate aveva in effetti ricevuto un titolo nell’ambito di una cerimonia tenutasi a Palazzo.

Scoppia così nuovo scandalo che ha portato molti disagi tra i reali, coinvolgendo anche Harry: il duca di Sussex tuttavia si è ribellato, infuriandosi per l’accaduto.

Harry su tutte le furie contro la Royal Family

A seguito del nuovo scandalo che ha coinvolto la Royal Family, Harry è finito al centro del mirino dello stampa. In particolare i tabloid hanno puntato il dito contro il Sussex, in quanto avrebbe incontrato Mahfouz in due occasioni: una nel 2013 in un locale londinese e una nel 2014 a Clarence House.

Lo staff del figlio di Carlo ha chiarito come questi incontri non sarebbero legati ai recenti rapporti tra la famiglia reale e l’imprenditore. Risalenti a 8 anni prima, non è stato infatti lui a presentarlo ai Royal. I rapporti tra i due sono cessati molto prima della cerimonia in cui era stata riconosciuta al miliardario l’onorificenza.

Dichiarazioni con cui Harry si tira fuori dalla questione, discostandosi così per l’ennesima volta dalla Royal Family. Se solo alcune settimane fa sembrava che si fosse riavvicinato al padre, con una riapertura del loro dialogo, le cose potrebbero così avere una battuta d’arresto, portando di nuovo all’inasprirsi del loro rapporto.