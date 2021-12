“Libidine pura”, Ilary Blasi in un TRIS pazzesco: qual è la versione più sensuale? – FOTO

Ilary Blasi ha recentemente pubblicato un tris di foto pazzesche. Per i fan è impossibile decidere quale sia la sua versione più sensuale…

Il 2021 può essere considerato a buon diritto l’anno di Ilary Blasi. La showgirl, su cui i vertici Mediaset hanno puntato moltissimo, si è messa alla prova come conduttrice di due programmi cardine del palinsesto di Canale Cinque: “L’isola dei famosi” e “Star in the Star”. Nonostante gli ascolti non siano stati particolarmente brillanti, la bravura della moglie di Totti non è in alcun modo in discussione.

Ilary, che si sta preparando per condurre l’edizione 2022 de “L’isola dei famosi”, continua a deliziare i suoi fan accaniti attraverso post dalla sensualità sconvolgente. La sua ultima pubblicazione, a questo proposito, ha superato le aspettative: il tris di scatti che ha lasciato a bocca aperta i fan.

Ilary Blasi in un TRIS pazzesco: qual è la versione più sensuale? – FOTO

Per vederle, vai su Successivo