Katia Ricciarelli la confessione al GF Vip: “Con Pippo l’ho fatto diverse volte”

Katia Ricciarelli, eccezionale protagonista del Grande Fratello Vip pesca nel baule dei ricordi rivelando un segreto su Pippo Baudo

La cantante lirica più famosa d’Italia Katia Ricciarelli fa parte ormai da tempo del gruppo di reclusi all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

L’esperienza sotto i riflettori accesi 24 ore al giorno per Katia non è stata finora sempre in discesa. Ai tanti telespettatori non sono di sicuro sfuggite le tensioni che hanno portato la cantante a scontrarsi con gli altri ospiti di Alfonso Signorini.

La causa di tali “fastidi” è stata il più delle volte l’inevitabile distanza generazionale che passa fra la Ricciarelli e alcuni concorrenti dello show più giovani. Katia resta comunque uno dei “reclusi” più apprezzati ed amati dal pubblico anche per l’inconfondibile modo di fare sempre schietto e sincero.

L’inaspettata confessione di Katia Ricciarelli su Pippo Baudo

Protagonista indiscussa della puntata serale dello scorso lunedì Katia Ricciarelli ha lasciato il pubblico in studio a bocca aperta dopo alcune rivelazioni.

La cantante lirica, chiacchierando con Alfonso Signorini, ha aperto ancora una volta il suo cuore di fronte alle telecamere ricordando alcuni avvenimenti del passato. Fra i suoi ricordi più dolci ovviamente non potevano mancare quelli legati al matrimonio con Pippo Baudo.

La coppia è stata sposata dal 1986 fino al 2004 rappresentando per milioni di italiani l’immagine della perfetta relazione fra due personaggi di successo.

Katia ha rivelato però che proprio il rapporto con l’ex marito non è stato sempre rose e fiori spesso per colpa sua. L’artista di Rovigo ha infatti raccontato che nella coppia quella gelosa era lei.

In più di un’occasione Katia ha ricordato che tale sentimento l’ha spinta in diverse occasione a frugare nelle tasche di Pippo Baudo alla ricerca di bigliettini compromettenti. A scatenare la sua gelosia sarebbero state le tante vallette che in quegli anni giravano intorno al presentatore Rai.

Dopo un periodo di allontanamento, successivo alla separazione definitiva, Katia e Pippo sembrano aver ritrovato un sano rapporto di amicizia basato sulla stima e sul rispetto reciproco.