Silvia Provvedi stupisce il web con un post senza precedenti, mai vista così ed i fan stentano a credere che possa essere lei

Silvia e Giulia Provvedi sono il duo più seguito sui social dove ogni giorno non perdono occasione di condividere con i fan alcune foto e video sensuali e divertenti. Da tutti conosciute come la coppia Le Donatella, insieme hanno vissuto molte esperienze in televisione come il “Grande fratello vip”.

Oggi sono molto attive sui social, essendosi allontanate un po’ dal piccolo schermo. Una di loro è diventata mamma e la mascotte della famiglia è sempre al centro delle loro giornate.

Le Donatella, Silvia Provvedi in una versione accattivante e seducente – FOTO

PER SCOPRIRLA VAI SU SUCCESSIVO