Martina Manoni, ex volto di “Matrimonio a Prima Vista”, ha ammesso una sconvolgente verità sul suo percorso televisivo: “Ho sofferto molto”

“Matrimonio a Prima Vista”, programma trasmesso da Real Time, rappresenta un’opportunità davvero imperdibile per i single che ancora sperano di trovare l’amore. Grazie al contributo di tre esperti – Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto -, ogni edizione vede la formazione di tre coppie a partire da sei candidati.

Compito degli esperti è quello di valutare i futuri sposi mediante dei test specifici, che permettono di rilevare le affinità caratteriali. Successivamente, una volta formate le tre coppie, arriva il momento che ciascun partecipante di “Matrimonio a Prima Vista” attende con ansia: quello del matrimonio. Le unioni, tuttavia, non sempre hanno comportato un lieto fine, come nel caso di Martina Manoni e Davide Graceffa: scopriamo nei dettagli cosa è accaduto tra di loro.

“Matrimonio a Prima Vista”, la protagonista ammette la triste verità: “Ho sofferto molto”

Martina Manoni ha partecipato alla settima edizione del docu-reality di Real Time. La giovane di Gallarate, dopo essersi sottoposta ai test degli esperti, si è presentata all’altare con lo scopo di incontrare lo sposo che il programma aveva scelto per lei: si trattava di Davide Graceffa, 31enne originario di Lugo di Romagna. I due sposi, che si sono conosciuti proprio nel giorno del fatidico “sì”, hanno avuto a disposizione quattro settimane di tempo per decidere se confermare o meno l’unione suggellata.

Come rivelato da Martina all’interno di una recente intervista, le cose tra i due non sono affatto decollate. “È stato un percorso piuttosto sofferto, mi sembrava di non essere capita e di parlare al vento“: queste le parole con cui la concorrente ha descritto l’ardua convivenza con Davide. “È un ragazzo molto buono” – ha proseguito Martina – “Ma anche lui ha i suoi difetti, come tutti“.

Nonostante l’esperimento di “Matrimonio a Prima Vista” non sia andato come sperato, la giovane di Gallarate ha ribadito di credere fortemente nel matrimonio. Il fallimento della relazione con Davide, stando alle sue parole, non l’avrebbe affatto scoraggiata.