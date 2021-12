Maurizio Costanzo confessa, Federica Panicucci è perfetta per lui

Maurizio Costanzo confessa a tutti il suo amore per Federica Panicucci: lei sarebbe perfetta per qualsiasi ruolo!

Federica Panicucci è da anni la conduttrice di una delle trasmissioni più seguite di sempre su Canale 5, ovvero Mattino Cinque, in onda tutti i giorni durante le prime ore del giorno. Ultimamente, però, sembra che Mediaset abbia deciso di tentare la sorte assegnando alla conduttrice un programma completamente diverso da quello che segue di solito. Pare infatti che la Panicucci prossimamente potrebbe prendere le redini di “La pupa e il secchione”!

Maurizio Costano su Federica Panicucci: lei è perfetta

La messa in onda de “La pupa e il secchione” dovrebbe partire a breve, e secondo una indiscrezione Federica Panicucci sembra essere la conduttrice favorita per la il programma. Se Mediaset decidesse davvero di assegnarle il reality, però, la donna dovrebbe abbandonare definitivamente Mattino Cinque. A quel punto il buongiorno di Canale 5 passerebbe nelle mani di Simona Branchetti, già esperta dopo aver condotto Morning News la scorsa estate.

Al momento questi sono solo gossip frutto di varie indiscrezioni, ma Mediaset non ha ancora fatto sapere nulla di ufficiale. Pare però che nei giorni scorsi Maurizio Costanzo abbia speso un po’ del suo tempo per elogiare la conduttrice pubblicamente: “Sarebbe una garanzia per la buona riuscita del reality show” ha detto. Secondo Costanzo la Panicucci potrebbe benissimo continuare a seguire entrambi i programmi: “Potrebbe probabilmente continuare a condurre sia Mattino Cinque che La pupa e il secchione, anche perché questo è un programma che ha una durata limitata, mentre Mattino 5 va in onda per l’intera stagione televisiva”.

Il giornalista e conduttore ha così fatto sapere che, in caso Mediaset confermasse i rumors, non sarebbe poi così tanto meravigliato. La Panicucci è secondo lui una delle conduttrici più brave e professionali di Canale 5!