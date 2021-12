Drammatico incidente in moto: uomo perde la vita

Nel pomeriggio di ieri, in seguito ad un incidente in moto a Monterotondo, un uomo di 47 anni ha perso la vita. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine.

Ancora un incidente mortale sulle strade del nostro Paese. È accaduto nel pomeriggio di ieri a Monterotondo, in provincia di Roma. A perdere la vita un uomo di 47 anni che è uscito di strada con la moto sulla quale viaggiava ed è finito rovinosamente a terra. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il 47enne in ospedale, dove purtroppo è arrivato privo di vita.

Monterotondo, drammatico incidente in moto: uomo di 47 anni perde la vita

Un tragico incidente stradale, avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 6 dicembre, a Monterotondo, comune in provincia di Roma, è costato la vita ad un uomo.

La vittima, un 47enne, di cui non è stata resa nota l’identità, stando a quanto riportano alcune fonti locali e la redazione del quotidiano Repubblica, stava percorrendo via delle Fornaci, in direzione Roma, a bordo della sua moto, una Harley Davidson. Per ragioni ancora da determinare con esattezza, il centauro ha perso il controllo della due ruote uscendo di strada e finendo rovinosamente sull’asfalto. Un impatto molto violento che non gli ha lasciato scampo. Un passante, accorgendosi dell’accaduto, ha lanciato l’allarme.

Sul luogo del sinistro si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza. I medici dopo le prime cure sul posto hanno trasportato il motociclista in ospedale, dove purtroppo è arrivato già morto. Il decesso, scrive Repubblica, sarebbe sopraggiunto durante la corsa verso il nosocomio per via delle gravi ferite riportate.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale che hanno condotto gli accertamenti per determinare la dinamica e le cause dell’incidente. Dai primi riscontri pare essersi trattata di un’uscita di strada autonoma che non avrebbe, dunque, coinvolto altri veicoli in transito.

La morte del 47enne, che lascia la moglie ed un figlio, ha gettato nello sconforto la comunità di Monterotondo, dove la vittima viveva con la famiglia.