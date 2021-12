L’ambizioso progetto di Bansky: trasformare l’ex carcere in un centro culturale

Il celebre artista ha deciso di mettere all’asta una sua opera per salvare l’ex centro penitenziario di Reading: l’ambizioso progetto.

Novità su Bansky. La sua vera identità è ancora sconosciuta, ma il suo nuovo progetto è davvero ambizioso. Il celebre street artist britannico desidera salvare l’ex carcere di Reading – dove Oscar Wilde è stato imprigionato per due anni – e trasformarlo in un centro culturale. Le sue intenzioni sono serie. Per realizzare il suo sogno, Bansky ha deciso di mettere all’asta lo stencil originale di una street art da lui realizzata proprio in omaggio allo scrittore e poeta irlandese dell’epoca vittoriana.

La storia del carcere di Reading Gaol

La notizia trova conferma nel quotidiano The Guardian, la cui fonte riporta che il noto artista si è offerto di eguagliare il prezzo di acquisto del carcere di Reading, fissato a 10 milioni di sterline, ovvero più di 11 milioni di euro, mettendo all’asta lo stencil di “Create Escape“, lo stesso affresco da lui dipinto nel marzo 2021 su una delle facciate del centro penitenziario. L’opera in questione raffigura un prigioniero, le cui sembianze ricordano il poeta e drammaturgo Oscar Wilde, mentre fugge usando una corda composta da fogli attaccati a una macchina da scrivere.

Condannato per la sua omosessualità e costretto a due anni di lavori forzati per “oltraggio alla morale” in seguito alla rivelazione della sua relazione con Alfred Douglas, lo scrittore irlandese è stato incarcerato dietro le sbarre di Reading tra il 1895 e il 1897. Durante il periodo detentivo, Oscar Wilde scrisse “De Profundis” e pubblicò nel 1898 la sua famosa poesia ispirata a una storia vera intitolata “The Ballad of Reading Jail“.

Classificata come monumento storico nel 1978, la prigione di Reading, meglio conosciuta con il nome di Reading Gaol, è stata costruita nel 1844. La prigione è stata chiusa ufficialmente nel 2014 e messa in vendita per la prima volta nel 2019 dal Dipartimento di Giustizia del governo britannico. In seguito al fallimento di due offerte di sviluppatori immobiliari lo scorso anno, nel giugno 2021 è stata ordinata una nuova quotazione. Il consiglio comunale di Reading ha rinnovato la sua offerta e intende trasformare la prigione di Reading in un centro culturale; è proprio questa la proposta che Bansky vuole sostenere e realizzare.

L’iniziativa di Bansky è stata abbracciata da molti politici. In particolare, su Twitter il deputato laburista Matt Rodda l’ha definita come “il miglior regalo di Natale che il centro di Reading possa desiderare.”