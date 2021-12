“Una madre non si comporta così”: offese pesanti al “GF Vip”. È guerra tra l’opinionista e la concorrente

Nervi tesi al “Grande Fratello Vip”: in apertura di puntata, Sonia Bruganelli e Maria Monsè non si sono di certo risparmiate. Alfonso Signorini costretto ad intervenire

L’ingresso dei nuovi concorrenti ha sicuramente creato scompiglio nelle dinamiche del “Gf Vip”. Negli ultimi giorni, in particolare, la lite tra Lulù Selassiè e Maria Monsè, new entry della casa, ha contribuito ad animare l’atmosfera del reality. Proprio ieri sera, in occasione della puntata, Alfonso Signorini ha colto la palla al balzo per approfondire le motivazioni che hanno portato all’accesa discussione.

Lulù, nei confronti della propria coinquilina, non ci è andata affatto leggera. “Sei un’idiota patentata“: questo il pesante insulto dalla Selassiè, che ha scatenato la replica al veleno della Monsè. Sia il conduttore che Sonia Bruganelli hanno preso la parola per cercare di appianare la lite: l’intervento di quest’ultima, tuttavia, è servito solamente a gettare ulteriore benzina sul fuoco.

Offese pesanti al “GF Vip”. È guerra tra l’opinionista e la concorrente

La lite avvenuta negli scorsi giorni tra Lulù Selassiè e Maria Monsè ha scatenato un vero e proprio caso mediatico. La più giovane delle sorelle, che ha addirittura origliato un confessionale della coinquilina, l’ha incolpata di non aver compreso un suo attacco di panico. “Tu hai sminuito quello che mi è accaduto, accusandomi di aver ingigantito il tutto. Sei un’idiota patentata“: queste le recriminazioni della Selassiè. In puntata, l’ex fiamma di Manuel Bortuzzo è stata aspramente redarguita da Alfonso Signorini, che le ha intimato di chiedere scusa alla compagna.

In seguito, il giornalista ha domandato alle due opinioniste che cosa ne pensassero della lite verificatasi tra le concorrenti. “Lulù è l’unico personaggio che ha ricevuto un richiamo dal Gf Vip” – ha sentenziato Adriana Volpe, lasciando trapelare il proprio pensiero sulla giovane – “Questo la dice lunga sul suo comportamento“. Diversa era invece l’opinione di Sonia Bruganelli, che nei confronti di Maria Monsè non ci è andata affatto leggera: “Da una madre non mi aspetto questo comportamento“. La moglie di Bonolis, zittendo la Monsè, ha poi proseguito il discorso con toni aspri e perentori.

“Se non vuoi essere giudicata non puoi permetterti di giudicare“, ha osservato Sonia, stroncando sul nascere qualsiasi tipo di replica da parte di Maria. “Ci sono dei momenti della vita delle persone che tu non conosci, perciò non accusare i ragazzi“, ha concluso la Bruganelli, che non sembrava nutrire particolare simpatia per la Monsè. Un ingresso a dir poco scoppiettante, quello dell’attrice, che ha sicuramente generato una reazione inaspettata ed eccessiva da parte di Lulù. Signorini, a conclusione del siparietto, ha nuovamente intimato alla Selassiè di chiedere scusa alla compagna.

“Le tue scuse non le ho sentite“, ha sentenziato Alfonso, mentre la concorrente si affrettava ad acconsentire alle sue richieste. Un inizio di puntata dai toni piuttosto coloriti, che ha lasciato il pubblico di sasso.