La moglie di Icardi ha pubblicato un video che ha messo a dura prova tutti i deboli di cuore. La sua bellezza è sconvolgente!

Wanda Nara ha pubblicato una foto che ha letteralmente sconvolto il suo pubblico.

La splendida argentina è seguita su Instagram da ben 10 milioni di followers.

Il suo pubblico non riesce a fare a meno di seguirla per non perdersi neanche uno scatto della sua bellezza estrema.

Nota per essere seducente, femminile e sensuale tanto da togliere il respiro a chiunque capiti sul suo profilo Instagram e venga colto di sorpresa a guardare le sue forme perfette.

La moglie di Icardi si mostra sempre senza filtri, disinibita e procace ed è per questo che sa usare le carte giuste per conquistare il suo pubblico.

Wanda Nara senza filtri: il fisico stende tutti

La sexy argentina ha pubblicato un video che ha lasciato letteralmente a bocca aperta gli internauti.

Il video che ha messo ko i fans è stato quello relativo a uno shooting di cui si è resa protagonista.

Indossa un body nero che le lascia la schiena scoperta così come il suo lato B, incontenibile.

Ai piedi delle Nike air force che la rendono ancora più esuberante.

Capigliatura fluente che scende sulle spalle e sguardo disinibito: impossibile resisterle! E lo sanno bene i suoi milioni di fans che non si perdono uno scatto e lo commentano con ammirazione e trasporto.

La sua bellezza è da togliere il fiato: irresistibile e affascinante sa come ammaliare proprio tutti!

Nella didascalia del post scrive: “Non conoscevo la forza che è dentro di me…”, facendo probabilmente riferimento al periodo difficile che ha vissuto in seguito alla separazione da suo marito e che ha superato ritrovando il suo amore.