Rita Dalla Chiesa e la rivelazione inaspettata: “Non riesco…”

Rita Dalla Chiesa non riesce più a tornare in quello studio televisivo, cosa è successo alla conduttrice? La sua rivelazione è sconcertante

Rita Dalla Chiesa è una nota giornalista e conduttrice che per anni ha guidato con la sua eleganza e il suo talento il programma televisivo “Forum”. Oggi la trasmissione è condotta dalla collega Barbara Palombelli e a quanto pare l’ex presentatrice non riesce neanche a seguire lo show giudiziario.

Nostalgia? Troppi ricordi? Scopriamo il motivo per cui l’ex moglie di Fabrizio Frizzi non ha più voglia di vedere uno dei programmi che l’hanno resa nota e conosciuta da tutti.

Rita Dalla Chiesa e l’addio definitivo a “Forum”

Sono in tanti a chiedersi il motivo per cui Rita Dalla Chiesa abbia lasciato definitivamente “Forum”, il programma da lei tanto amato. A quanto pare la conduttrice non riesce nemmeno a seguire la trasmissione e a rivelarlo è stata la diretta interessata nel corso di un’intervista a “Verissimo”.

Silvia Toffanin in una delle puntate del suo programma in onda nel weekend su Canale 5 ha invitato la presentatrice Barbara Palombelli. In collegamento per lei c’era la sua collega Rita Dalla Chiesa che ha voluto inviare un messaggio.

La moglie di Fabrizio Frizzi ha affermato: “Questo messaggio è per far vedere che non siamo rivali come si è scritto. Poi non riesco a vedere Forum perché è come vedere un grande amore che se ne va con qualcun altro”.

Svelato l’arcano quindi, il pubblico ora conosce il motivo dell‘addio della conduttrice e può continuare a seguire il programma guidato dalla collega Barbara Palombelli.

“Forum” è una delle trasmissioni più conosciute e amate dai telespettatori, non a caso è dal 1985 che va avanti e per Mediaset è una garanzia. Da Catherine Spaak a Maurizio Costanzo, da Rita dalla Chiesa a Paola Perego fino ad arrivare a Barbara Palombelli.