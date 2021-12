Perde il controllo dello scooter e si schianta contro un palo: muore padre di due figli

Un uomo di 51 anni, padre di due figli, è morto ieri mattina schiantandosi con lo scooter contro un palo della luce sulla via Tuscolana a Roma.

Si è schiantato contro un palo in scooter ed è finito sull’asfalto. Questo il tragico destino di un uomo di 51 anni, deceduto ieri mattina a Roma. L’uomo, padre di due figli, dopo il terribile impatto è stato soccorso dai medici del 118, giunti sul posto, e trasportato in ospedale, dove purtroppo il suo cuore ha smesso di battere per via delle gravissime lesioni riportate. La dinamica del sinistro è ora la vaglio degli agenti della Polizia Locale della Capitale.

Roma, si schianta in scooter contro un palo: 51enne perde la vita, lascia due figli

Un’altra vittima sulle strade che va ad aggravare un bilancio pesantissimo. Nella mattinata di ieri, lunedì 6 dicembre, un uomo è morto in un incidente verificatosi a Roma sulla via Tuscolana, all’altezza dell’intersezione con via Rocca di Papa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Colto da un malore in Municipio: morto sindaco di 55 anni

A perdere la vita Romano Misino, 51enne sposato e padre di due figli. La vittima, secondo le prime ricostruzioni, riporta la redazione di Roma Today, viaggiava alla guida del suo scooter Honda Silver Wing, quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un palo dell’illuminazione. Un impatto molto violento che ha fatto sbalzare dalla sella il 51enne, finito poi sull’asfalto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Drammatico incidente in moto: uomo perde la vita

Immediato l’intervento dello staff medico del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure allo scooterista e lo hanno poi trasportato d’urgenza presso l’ospedale San Giovanni Addolorata. Qui i medici hanno provato a salvargli la vita, ma ogni tentativo non ha avuto successo: Misino è deceduto poco dopo l’arrivo al nosocomio.

Sul posto sono sopraggiunti anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per chiarire le dinamiche dello scontro e verificare il possibile coinvolgimento di altri veicoli. In tal senso, scrive Roma Today, gli agenti hanno sequestrato lo scooter e acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza poste in zona.