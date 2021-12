Sangiovanni anticipa la notizia più attesa: scoppia l’entusiasmo tra i fan

Il giovane cantautore sa come scatenare l’entusiasmo dei suoi fan: lo ha fatto anche questa volta anticipando cosa accadrà nel 2022

Un periodo d’oro per Sangiovanni che a soli 18 anni si ritrova a festeggiare traguardi davvero eccezionali. Solo pochi giorni fa ha celebrato insieme al suo pubblico la notizia della partecipazione al Festival di Sanremo, che rappresenterà il suo debutto sul palco dell’Ariston. Le sue canzoni fanno record di ascolti e il giovane si mostra costantemente grato del continuo supporto ricevuto. Per questo motivo non si tira indietro quando si tratta di sorprendere i suoi dediti fan con anticipazioni di progetti futuri. Lo ha fatto anche questa volta attraverso una storia Instagram.

La promessa di Sangiovanni: in arrivo nuova musica. Ecco quando

Negli ultimi giorni Sangiovanni ha avuto modo di festeggiare diversi traguardi. Il primo, su tutti, la prima posizione sulla piattaforma Spotify che vede il suo brano “Malibù” ricevere il titolo di canzone più ascoltata in Italia nel 2021. Poi il suo singolo, “Raggi gamma“, ottiene il primo disco d’oro. Infine l’annuncio della sua partecipazione alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo nella categoria dei big.

Se l’anno che si sta per concludere ha rappresentato una svolta personale e artistica per il giovane, il 2022 si prospetta un anno altrettanto importante e ricco di opportunità.

A partire dall’8 gennaio Sangiovanni darà il via al suo primo tour ufficiale, che lo vedrà portare la sua musica nelle principali città italiane. Ma non solo, attraverso una storia Instagram ha voluto rivelare cosa i fan dovranno aspettarsi dall’anno nuovo. “Nuova musica. 2022“, semplice e conciso, il cantautore ha condiviso il suo account Spotify allegando queste parole.

I fan hanno risposto con grande entusiasmo alla notizia, sebbene lo stesso Sangiovanni negli scorsi mesi avesse fatto sapere di essere in studio di registrazione. Nel 2022, e con molte probabilità in concomitanza con il Festival di Sanremo, sarà pubblicato il nuovo album dell’ex allievo di Amici.

Tante le aspettative e molta curiosità attorno al nuovo progetto discografico di uno degli artisti emergenti più promettenti dell’attuale panorama musicale italiano.

Riuscirà Sangiovanni a replicare i numeri del suo EP di debutto? Per il momento il giovane pensa a godersi la musica e il processo di creazione, e si prepara a vivere un 2022 altrettanto emozionante.