“Venere che sorge dalle acque”. Sara Croce in bikini fuori stagione. Fisico scultoreo e impennata di nostalgia – FOTO

Sara Croce. La bellissima modella di Garlasco ha pubblicato su Instagram una foto che si sposa male con le festività in arrivo e le temperature gelide. I fan apprezzano eccome

In un’intervista di qualche mese fa, rilasciata a una radio locale della sua città (Garlasco, provincia di Pavia) Sara Croce, ricordando i suoi anni adolescenziali, si descriveva come una ragazzina molto magra, senza forme, e vessata da problemi di acne.

Difficile immaginarla in questo modo; eppure, come da lei stessa raccontato, il suo cambiamento fisico è stato aiutato sicuramente da una buona base genetica ma non solo. Si è rimboccata le maniche. Ha iniziato a seguire una dieta migliore e, soprattutto, a fare esercizi mirati in palestra che non abbandona mai, nemmeno quando è in vacanza. È sbocciata in tutta la sua bellezza al punto di essere stata scelta come raffigurazione di Madre Natura in “Ciao Darwin 8”, al fianco di Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Sara Croce: invidia e nostalgia nell’ultimo post rilasciato su Instagram

I fan di Sara Croce sono in attesa di sapere se rivedranno la propria beniamina sugli schermi televisivi nel ruolo di Bonas del programma “Avanti un altro!” su Canale 5. Non è ancora certo che il cast dell’anno scorso sia stato riconfermato nella sua interezza. A quanto pare, però, le registrazioni sono iniziate da diverse settimane e verranno concluse per la metà di dicembre. Saranno disponibili a partire da gennaio 2022 sulla rete ammiraglia di Mediaset.

Gli ammiratori della bellissima modella non rimarranno a bocca asciutta fino ad allora, poiché Sara Croce è anche un’apprezzata influencer sul web che conta attualmente oltre un milione di follower su Instagram.

L’ultimo post rilasciato sulla piattaforma digitale ha un sapore un po’ nostalgico. Appare, infatti, in un succinto bikini dai colori pastello che mette in risalto le sue forme strepitose. Il mare alle sue spalle ci fa ricordare la stagione estiva, dimenticandoci per un attimo le temperature gelide e le festività natalizie in arrivo.

Location d’eccezione è la magnifica isola di Capri, un luogo in cui torna spesso. Come mai? Semplicemente perché è il comune d’origine del suo fidanzato, il portiere classe 1990 Gianmarco Fiory.

“Venere che sorge dalle acque” – così la descrive un fan, estasiato dal suo fascino senza misura . Gli fanno eco altri commenti d’ammirazione: “Fisico e bellezza straordinaria”, “Che meraviglia di sirena”, “Sei uno splendore di ragazza”.