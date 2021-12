“Ti viene una bronchite” Shaila Gatta si scopre, la sua sfida all’inverno si tinge di rosso: bollente, audace. Sconsigliato ai deboli di cuore – FOTO

Shaila Gatta, la sfida all’inverno si tinge di rosso: bollente, audace e con quel pizzico di seduzione che scatena i bollori del web.

Seducente come poche Shaila Gatta, la ballerina che continua a riscuotere un enorme successo sui social. L’ex velina infatti pur non essendo più a “Striscia La Notizia”, il tg satirico che le ha donato una grossa fetta di popolarità, ha in serbo tanti progetti. Non solo come modella; si immortala per le vie della città sempre impeccabile ma si propone altresì in molteplici vesti come fitness model, atleta, ballerina ma anche attrice.

Di recente infatti si è esibita in un monologo tratto da una serie tv americana mettendo in pratica i risultati dei suoi studi di recitazione. Shaila però una cosa la insegna costantemente al suo pubblico, ovvero che nella vita si può fare tutto, bisogna solo studiare e fare tanti sacrifici. L’ultima foto è una delizia per gli occhi.

Shaila Gatta sfida l’inverno scoprendosi: il social si tinge il rosso

