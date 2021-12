Tina Cipollari ha perso le staffe durante l’ultima puntata di Uomini e Donne. L’opinionista è stata duramente attaccata dal cavaliere napoletano Biagio

Non finisce qui lo scontro che vede coinvolti Tina Cipollari e Biagio nello studio di Uomini e Donne. L’opinionista non sopporta il modo in cui, secondo lei, il corteggiatore prende continuamente in giro le dame del parterre, usandole. Nella puntata andata in onda ieri pomeriggio, Tina si è infuriata con Biagio perché dopo essere stato in intimità con la dama Bernarda, ha deciso di non darle l’esclusiva. Tina si è infuriata e ha convinto la donna a non dare una seconda possibilità a Biagio, facendogli notare il suo comportamento sbagliato.

