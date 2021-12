A poco più di un mese dalla sua scelta l’ex tronista annuncia la rottura dalla compagna, con la quale aveva deciso di uscire da “Uomini e Donne”. Ecco le sue parole

Nel dating show di Maria De Filippi nessuno sembra più riuscire a costruire solide basi per un rapporto da vivere al di fuori del programma. Negli ultimi anni sono state numerose le scelte che hanno portato a rotture immediate e le coppie che continuano a resistere sono davvero poche.

L’edizione attualmente in onda ha dovuto salutare in poche settimane i suoi tronisti uomini. C’è stato Joele Milan, cacciato dal trono per aver violato il regolamento e aver richiesto a una corteggiatrice di vedersi di nascosto alle spalle della redazione, e poi Matteo Fioravanti. Quest’ultimo decise di lasciare il programma insieme alla corteggiatrice Noemi Baratto, per la quale affermò di provare dei forti sentimenti.

È rottura tra Matteo e Noemi: le parole dell’ex tronista di “Uomini e Donne”

Era il 29 ottobre quando Uomini e Donne trasmetteva la scelta di Matteo Fioravanti, effettuata a sorpresa dopo la realizzazione da parte del tronista di provare dei forti sentimenti per la corteggiatrice Noemi Baratto. Da qui la decisione di uscire insieme e di provare a conoscersi al di fuori del programma.

Dopo aver condiviso nelle prime settimane scatti che li raffiguravano insieme, felici e uniti, il silenzio che ne è susseguito aveva iniziato a destare alcuni sospetti. Sospetti che sono stati confermati dal diretto interessato attraverso un video postato su Instagram.

Si è già conclusa la storia tra Matteo e Noemi dopo poco più di un mese. “Ci siamo ritrovati in una realtà diversa, sono uscite troppe incomprensioni, differenze di carattere e tante altre cose“, dichiara l’ex tronista. Nel video ribadisce di non pentirsi della scelta prematura effettuata all’interno di Uomini e Donne ma che continuare sarebbe stato inutile, per entrambi.

“Ci abbiamo provato, fino all’ultimo […] Nessuno dei due era felice“, queste le parole con le quali Fioravanti comunica la fine della sua storia con l’ex corteggiatrice.