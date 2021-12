Veronica Ferraro, la perfezione in bikini: bollente in mezzo alla neve – FOTO

Veronica Ferraro esibisce un fisico assolutamente perfetto, l’influencer lascia senza parole: curve micidiali e atmosfera che si riscalda

Tra le influencer italiane, è senza dubbio una delle più seguite. E non per caso, è la migliore amica di Chiara Ferragni, l’influencer per eccellenza. Veronica Ferraro magari non può vantare gli stessi ‘numeri’ di Chiara, ma di certo sul web si difende alla grande.

1,3 milioni di followers su Instagram, Veronica è la fondatrice di uno dei blog di moda più cliccati d’Italia. ‘The Fashion Fruit’ è stato aperto proprio su consiglio di Chiara, nel 2010.

Le due si sono conosciute ai tempi dell’università e da allora sono legatissime. Insieme, hanno avviato una fruttuosa carriera nel mondo del fashion blogging e si sono ritagliate uno spazio di grande notorietà grazie alla loro passione per la moda.

Veronica, così come Chiara, è anche una ragazza estremamente affascinante e oltre a mettere in mostra una grande eleganza, sul web, si segnala per una sensualità clamorosa.

Veronica Ferraro, sguardo seducente e una silhouette che incanta: curve sinuose, in costume è da paura

Un tris di scatti che alza notevolmente la temperatura, nonostante Veronica si trovi in un albergo in mezzo alla neve. All’interno della piscina, la Ferraro si esibisce in ogni prospettiva e in costume, da qualsiasi lato la si guardi, accende la passione.

Anni fa, aveva ricevuto delle critiche per la sua forma fisica. Spazzate via definitivamente da quando ha perso 15 chili e i risultati sono piuttosto evidenti.

Il bikini di Veronica è semplicemente perfetto, la scollatura è il primo dettaglio su cui ci si sofferma e già basterebbe a lasciare senza fiato. Ma l’influencer ci mostra tutto il suo fisico sinuoso e avvolgente, con un primo piano anche sul lato B, ancora più intrigante.

Poco altro da aggiungere, se non che like e commenti tutti per lei sono pienamente meritati.