9 alimenti che a pranzo è meglio evitare per non appesantirsi

Volete sapere cosa è meglio evitare di mangiare a pranzo per non appesantirvi? Abbiamo 9 alimenti da evitare

Ci sono alcuni cibi rispetto ad altri, in grado di appesantire maggiormente e creare problemi di stomaco. Meglio quindi evitare questi cibi, ma per evitarli dobbiamo anche sapere quali sono. Allora oggi vi parleremo di 9 alimenti da evitare assolutamente a pranzo, per non rimanere pesanti e gonfi.

9 alimenti da non mangiare a pranzo

Come primo alimento abbiamo le torte caramellate, bisogna evitare i dolci a pranzo anche se vi attirano molto. Gli zuccheri in eccesso rallentano la digestione e inoltre causano sonnolenza, che se dovete tornare a lavoro non è il massimo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Il segreto di Chiara Ferragni per essere la più seguita in fatto di tendenze moda Inverno 2021

Meglio mangiare della frutta. Gli antipasti salati al formaggio, quelli che di solito sono fatti con la pasta sfoglia o la brisée e all’interno hanno prosciutto e formaggio, sono categoricamente da evitare. La cottura di questi materiali infatti altera la qualità degli acidi grassi facendo sì che si posizionino più facilmente nell’organismo.

Meglio una vellutata o un’inalata. Le crocchette di patate, chi non le ama? Ma purtroppo è meglio starne alla larga e vale per tutti i cibi fritti, perché sono piene di materie grasse che rendono la digestione lenta e complessa. Il salame è forse il salume più apprezzato sia dai grandi che dai piccini. Tuttavia gli affettati in generale sono da evitare, perché sono grassi.

Ed essendo prodotti trasformati si aggiungono acidi grassi e sale. Tutto questo rallenta la digestione. Favoriscono anche la ritenzione idrica e quindi la cellulite. La bistecca, seppure sia indicata come piatto proteico e ricco di ferro, ha anche tanti acidi grassi saturi che si accumulano nell’organismo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Alessia Marcuzzi rivela il suo segreto più intimo: i fan stentano a crederci

Meglio prediligere carni bianche o magre come il pollo e il tacchino. Le torte salate sono sconsigliate, sono ricche di grassi e aumentano il processo digestivo perché hanno tanti ingredienti.

Meglio optare per verdure crude come cetriolo e carote. I caffè con panna e gli sciroppi non vanno bene dopo un pasto. Meglio solo il caffè espresso e semplice. La maionese e le salse in generale, seppure golose hanno moltissimi grassi saturi e zuccheri che complicano la digestione. Infine anche le crepes mangiate come piatto unico a pranzo sono sconsigliate per via del formaggio e la panna che creano sonnolenza al pomeriggio.