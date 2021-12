Ainett Stephens, mentre a Milano scende la neve, i raggi del sole di Marbella baciano la seducente bellezza della “Gatta Nera”: spettacolare

Considerata senza ombra di dubbio una delle concorrenti più chiacchierate della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, Ainett Stephens continua a moltiplicare il suo successo. Indimenticabile nei panni della “Gatta Nera” dell’iconica trasmissione “Il mercante in fiera” condotta da Pino Insegno, partecipa in seguito a numerosi programmi televisivi molto seguiti.

“Ciao Darwin” e “Chiambretti Night” sono solo alcuni di questi, dove insieme alla sua procace ed irraggiungibile bellezza, riveste un ruolo da protagonista anche per la forte personalità. Esibita in tutte le sue sfumatura nel corso della permanenza nella casa più spiata d’Italia, diventa protagonista in più di un’occasione.

Molto apprezzata per la sua schiettezza, nonostante l’eliminazione avvenuta nel corso della 14esima puntata, risulta tra i partecipanti più influenti. Lo dimostra anche il suo profilo Instagram, che ha amplificato il suo pubblico, fino a registrare 364 mila followers.

Lasciati senza respiro dal suo ultimo post, che si discosta dall’atmosfera natalizia che colpisce diverse città italiane in queste ore. Baciata dal sole, regala una visione mozzafiato ai fan: strepitosa.

Ainett Stephen, tutta la sua bellezza in primo piano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ainett Stephens (@ainettstephensreal)

La vita di Ainnet Stephens si svolge all’insegna della solarità, nell’allegra città spagnola “Marbella“, dove risiede con il figlio. Ed è proprio dalla Costa del Sol che la showgirl condivide il suo ultimo post su Instagram, colpevole di aver tolto le parole ai fan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Lo specchio più fortunato” Annalisa, canotta bianca da urlo manda in visibilio tutti, è incantevole- FOTO

Tutto il sole dell’Andalusia viene raccolto in questo scatto, che si concentra ad illuminare la bellezza della “Gatta Nera”, più esplosiva ad ogni anno che passa. “Mi è giunta voce che a Milano nevica“, scrive l’ex concorrente del “Grande Fratello Vip”, “Io qui a Marbella sto andando a godermi gli ultimi raggi di sole prima di rientrare Venerdì in Italia“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Vi auguro il meglio”, Emma e la FOTO di coppia che stende il pubblico. Lui è un volto famosissimo – FOTO

Destinazione Cinecittà per la prossima puntata, che incanterà con il suo sensuale charme. E mentre i fan attendono con impazienza di ammirare il look scelto per l’occasione, si lasciano emozionare dal primo piano appena pubblicato.

Intramontabile ed eterna perfezione, i suoi lineamenti incantano il web, che si perde nel suo sguardo profondo, per un inevitabile tripudio di like.