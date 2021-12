Lo schermidore è sbottato dopo la sorpresa di sua moglie arrivata durante l’ultima puntata del ”Grande Fratello Vip”. Le sue parole sono accesissime.

Aldo Montano è uno dei protagonisti assoluti di questa edizione del ”Grande Fratello Vip”, qualcuno lo critica per il suo aplomb, e quel modo di essere che lo porta sempre a mantenere il controllo e l’eleganza, in ogni situazione. Tuttavia ha dimostrato che quando qualcosa non gli va a genio lo manifesta, com’è stato nel caso della discussione con Alex Belli che aveva fatto saltare i nervi anche ad uno sportivo come lui.

Aldo Montano durante l’ultima puntata andata in onda del reality ha ricevuto una sorpresa da sua moglie: un video messaggio in cui Olga ha manifestato tutto il suo amore per lui.

Eppure qualcosa ha turbato il campione olimpico. Ha notato un dettaglio che non è passato inosservato ai suoi occhi e così ha espresso la sua volontà di lasciare la casa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——-> “Mi fai girare la testa” Chiara Ferragni in intimo trasparente: bottoncini in mostra e il body non c’entra! – FOTO

Aldo Montano non ha dubbi: “Era proprio lì!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aldo Montano (@aldomontano)

Aldo Montano ha espressamente dichiarato al suo compagno di gioco Gianmaria Antinolfi di voler lasciare la casa del ”Grande Fratello”, rivelando che al 100% di voler abbandonare il gioco dopo aver capito che ci sarà un prolungamento oltre il periodo natalizio.

“Se rimarrei qui dentro oltre la data prestabilita? Ma che si matto? Ho già ordinato il mio smoking come se fosse la finale”, ha affermato.

“Sono stato chiamato qua per fare un’esperienza e portare la mia persona qua dentro. Finisce, finirà, non sono del mestiere diciamo”, ha aggiunto.

Aldo Montano ha confessato ai suoi compagni che il prolungamento dello show al di fuori della casa si sapesse già da tempo: “Olga già sa tutto. Il 18 novembre per il mio compleanno ha fatto un video e ho riconosciuto la casa dei nonni in Russia […] L’avevano già avvisata che sarebbe durato in eterno il programma e lei ha preso e se n’è andata”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——> Rosalinda Cannavò, grande annuncio sui social: l’indizio non lascia dubbi FOTO

Parole che determinano il suo disappunto nei confronti della scelta di sua moglie dato che ha fatto i conti senza l’oste: lo schermidore, infatti, non ha intenzione di trascorrere le feste di Natale all’interno della casa di Cinecittà.