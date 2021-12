Alessia Marcuzzi e De Martino, lei confessa: è iniziato tutto nel 2020

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino sono di nuovo al centro del gossip, ma lei confessa: è dal 2020 che questa storia va avanti!

Si torna a parlare di uno dei flirt più fantasiosi d’Italia, quello immaginato tra una famosissima conduttrice e un ballerino di successo. Per quanto i due non abbiano mai dati segnali evidenti che potrebbero far pensare ad una relazione romantica, i fans di entrambi non possono fare a meno di immaginarli insieme! Sicuramente Alfonso Signorini ci mette del suo, ma pare che le notizie pubblicare su Chi siano tutte fake news.

Alessia Marcuzzi e De Martino, è nato tutto dopo la rottura con Belen

Sono di nuovo Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi i protagonisti del gossip del momento, che sembra non volerli perdere di vista nemmeno un secondo. I rumors che li vogliono vedere insieme sono iniziati parecchio tempo fa, dopo la drammatica fine della relazione di Stefano con la showgirl Belen Rodriguez, e nonostante la smentite di entrambi non si sono mai fermati. La notizia che voleva vedere a tutti i costi la Marcuzzi innamorata di De Martino ha fatto il giro del web in poco tempo, e la presentatrice è dovuta intervenire in prima persona per mettere fine ad una situazione che sfiorava il limite del ridicolo. “Non presto il fianco al gossip perché so che fa parte del mio lavoro, ila cosa che mi stupisce è che, spesso, la gente preferisca credere più a ciò che ascolta rispetto che a ciò che vede. Forse perché è più stuzzicante” ha detto.

Nonostante il gossip italiano, ed Alfonso Signorini in primis, faccia di tutto per convincere il pubblico che tra la Marcuzzi e il ballerino ci sia qualcosa di romantico, lei è stata chiara: “Sono indipendente: nella vita ho ottenuto tutto con le mie forze, non devo dire grazie a un uomo e non ho mai avuto rapporti di convenienza. Se sto con una persona, quindi, è per essere più felice” ha spiegato Alessia al pubblico. “Mio marito Paolo lo sa e mi ama anche per questo, perché è consapevole di essere scelto e sa che, se le cose non vanno, non resto a soffrire”. Nessuna crisi, quindi, tra marito e moglie.

Il gossip di una presunta storia d’amore tra la Marcuzzi e De Martino è nato nel 2020, quando i due erano stati sorpresi a cenare insieme. Tra di loro, però, oltre ad una normale amicizia non c’è e non ci sarà mai nient’altro!