L’influencer e figlia d’arte ha pubblicato una serie di scatti della sua festa dei 25 anni che hanno letteralmente mandato su di giri!

Aurora Ramazzotti continua a conquistare consensi e approvazione da parte di tutto il popolo web. Oramai è diventata una vera e propria influencer e questo non è di certo dovuto alla sua posizione privilegiata.

In molti, infatti, nel corso degli anni, l’hanno additata come ”raccomandata”, insinuando che avesse determinati ruoli solo perché figlia di una delle coppie più amate della tv: Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti.

Con il tempo Aurora ha dimostrato sul campo di avere stoffa da vendere ed essere in grado di crescere professionalmente grazie al suo talento e non di certo per la raccomandazione dei suoi genitori.

Il suo successo sui social ne è la dimostrazione dato che 2,2 milioni di followers non la seguono perché è ”figlia di…” ma per i contenuti che ogni giorno pubblica e per la sua spontaneità e genuinità.

La festa di Aurora Ramazzotti

In questo ultimo post, Aurora festeggia un quarto di secolo con i suoi amici più cari e con l’inseparabile Goffredo, suo compagno da diverso tempo.

Aurora ha deciso di festeggiare il suo compleanno con un party esclusivo a QC Terme Milano che ha affittato per una notte solamente per lei e i suoi amici.

Si sono prima divertiti nelle piscine di acqua rovente e nella sauna del centro benessere e subito dopo si sono spostati nella sala interna sfoggiando outfit da capogiro e ballando fino al mattino.

Con lei gli inseparabili amici di una vita, prima fra tutti Sara Daniele, la figlia del compianto Pino che è da sempre la sua “sorella per scelta” come lei stessa l’ha definita.

Ma catturare gli sguardi di tutti è stato il suo fisico esemplare che sfoggia in piscina mentre indossa un costume intero laminato che lascia completamente scoperto il suo lato B. E soprattutto non passa inosservato uno strano rossore sul suo didietro che lascia pensare ai followers si tratti di una sculacciata.

Una bellezza mozzafiato che cattura tutti i suoi followers i quali la inondano di like e commenti di apprezzamento!