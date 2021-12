Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith, entrambe nella giuria di “Ballando con le stelle”, continuano a scontrarsi all’interno del programma e sui social. Ma da dove nasce questo scontro?

Prima lo scontro durante la puntata di Ballando con le stelle, poi il litigio sbarca su Instagram e prosegue a suon di frecciatine. Durante la puntata di Ballando del 4 dicembre, avviene il primo scontro. Dopo l’esibizione di Andrea Iannone e Lucrezia Lando, le due giurate esprimono i loro pareri sulla performance. Selvaggia Lucarelli non gradisce l’esibizione dei due, Carolyn Smith non è affatto d’accorso, anzi definisce l’esibizione “geniale.” La Smith si mostra molto infastidita dalle affermazioni della Lucarelli e la attacca intimandole di non criticare i suoi giudizi in quanto sono giudizi di una persona che si dedica allo studio della danza da ben 56 anni. La Lucarelli non perde un attimo e controbatte ricordando che pur non essendo una ballerina è nella giuria del programma da ormai 6 anni e conosce quindi bene le dinamiche.

Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith litigano in diretta. Milly Carlucci deve intervenire

I toni si alzando e la conduttrice del programma Milly Carlucci è costretta a prendere in mano le redini della situazione e a mettere a tacere le due donne. Momentaneamente il litigio si interrompe ma più tardi continuerà sui social.

“Io non mi sono mai permessa di criticare nessuno nel loro ambiente professionale. Io dico rispetto per rispetto. Dopo il mio commento su Andrea e Lucrezia questo rispetto nei miei onfronti è mancato, dallo studio e dai social. Geniale era la costruzione della coreografia. Solo chi vive di ballo può apprezzare questi piccoli dettagli. Non ho detto che Andrea è geniale. Credo che essere criticata per il mio mestiere è un po’ eccessivo. Resto sulla mia affermazione. Sei anni da giudice non possono cancellare i miei 56 anni di carriera”.

Questo è quanto ha dichiarato Carolyn Smith in seguito alla vicenda.

Il pubblico questa volta sembra essersi schierato dalla parte della Smith. Selvaggia Lucarelli infatti ha ricevuto parecchie critiche su Instagram, in quanto secondo il pubblico da casa il suo far parte della giuria di Ballando da molto tempo non la rendere un’esperta in materia e non giustifica le sue affermazioni.