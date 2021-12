Benessere a tavola: ecco 6 alimenti ricchi di potassio

Il potassio è un minerale essenziale per il corretto funzionamento del corpo: scopriamo i 6 alimenti che ne contengono di più.

Nella classifica tra i minerali più importanti per la salute dell’organismo c’è ovviamente il potassio. Oltre ad avere un ruolo nodale nell’equilibrio acido-base dell’organismo, vale a dire il suo PH, aiutando a neutralizzare gli acidi metabolizzati dopo i pasti; il potassio è la sostanza più ricercata tra gli atleti. Questo minerale garantisce difatti la conduzione agli impulsi nervosi e la contrazione muscolare. Le sorprese non finiscono qui: il potassio mantiene inoltre un ritmo cardiaco normale e facilita la pressione sanguigna, compensando gli effetti negativi dell’eccesso di sodio. Scopriamo 6 alimenti più ricchi di potassio per servire ogni giorno il benessere a tavola.

6 alimenti ricchi di potassio da servire a tavola

banane: il frutto numero uno del potassio. Alimento del buonumore, la banana è un antidepressivo naturale. Il suo alto contenuto di ferro riduce il rischio di anemia, stimola la produzione di emoglobina e combatte la stitichezza.

un’insalata di foglie di spinaci fornisce una buona dose di potassio (circa 558 mg per 100 g). semi di lino: le loro proprietà sono smisurate: per questo motivo gli esperti ne consigliano un consumo regolare per mantenere in equilibrio il benessere del nostro corpo. Oltre ad acidi grassi, fibre e proteine, i semi di lino vengono incontro alle esigenze dell’organismo con un notevole apporto di potassio.