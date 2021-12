Secondo alcune indiscrezioni Can e Demet avrebbero tenuto segreto il loro vero rapporto quando in realtà, sul set di Daydreamer – Le ali del sogno, sarebbe scattata la scintilla tra i due.

Daydreamer, la recente serie rivelazione, ha fatto il boom di ascolti fin dai primi episodi e ciò si deve anche al cast che ha incuriosito spettatori e spettatrici. Nella lista spiccano i nomi di Can Yaman e Demet Ozdemir, protagonisti della storia d’amore al centro della trama della soap. Demet interpreta la giovane Sanem aspirante scrittrice che resta però incastrata in un matrimonio combinato voluto dalla sua famiglia, nonostante questo decide di seguire i suoi sogni e approda in un’agenzia pubblicitaria dove conosce Can Divit, il figlio del proprietario, di cui si innamora.

Alcune indiscrezioni rivelano che tra i due amati protagonisti fosse scattata una scintilla anche fuori dal set, voce però taciuta proprio da Can. Nonostante la smentita dell’attore però sono apparse delle prove a favore di tale ipotesi. Quale sarà la verità sulla “coppia“?

Demet e Can e il loro “amore” fuori dal set

Proprio Can Yaman, alla richiesta se ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia tra lui e la sua collega Demet Ozedemir, ha risposto “Demet è solo un’amica, non ci sentiamo spesso ma ci vogliamo bene”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ->“Stiamo esagerando”, Barbara D’Urso sconvolta a “Pomeriggio 5”. La lite prende una piega inaspettata

Nonostante questo però si continuava a pensare che tra i due fosse nata una storia d’amore fuori dal set e che entrambi fossero riusciti a mantenere il segreto, tenendo il rapporto lontano dai riflettori ai quali venivano esposti quotidianamente.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Uomini e Donne”, il cavaliere smaschera e umilia Tina Cipollari. Lei impazzisce

La storia in questione sarebbe stata costellata da alti e bassi, e questo ha fatto sì che non si ponessero delle basi solide per una relazione duratura. Il tutto sembra essersi ulteriormente complicato quando proprio Can ha deciso di allontanarsi per iniziare una carriera nella TV italiana.

Pare comunque che oggi Demet sia felicemente fidanzata, con Oğuzhan Koç, e che la presunta storia con il suo collega e amico sia acqua passata.