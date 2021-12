“Siamo entrati a casa della Carrà”: la notizia che ha sconvolto gli ammiratori dell’indimenticabile Raffaella. Come sono andate veramente le cose?

Il 5 luglio scorso, l’indimenticabile ballerina del “Tuca Tuca” si spegneva a seguito di una lunga malattia. All’età di 78 anni, e al termine di una carriera che l’aveva consacrata come una vera e propria icona culturale – in Italia e nel mondo -, Raffaella Carrà se ne andava nel più discreto silenzio. A darne la notizia, il compagno Sergio Japino, al fianco del quale la cantante aveva tentato di combattere il male che l’aveva colpita.

Moltissimi i personaggi dello spettacolo che avevano espresso il loro dolore rispetto alla devastante perdita. Solo poche settimane fa, tuttavia, è emersa una notizia di cui pochissime persone erano a conoscenza. L’annuncio è arrivato proprio dalla regina di Rai 1: “Siamo entrati a casa della Carrà“.

“Siamo entrati a casa della Carrà”: la notizia che ha sconvolto gli italiani. È assurdo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SuperGuidaTV (@superguidatv)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Rosalinda Cannavò, l’annuncio nelle stories fa tremare i fan: “Io malata di…”. Sconvolgente

A seguito della morte della straordinaria Raffaella Carrà, moltissime trasmissioni hanno voluto omaggiare la ballerina e dedicarle un sentito ringraziamento, alla luce delle conquiste da lei ottenute e dei suoi preziosi insegnamenti. Anche Milly Carlucci, regina di Rai 1, ha riservato delle parole commoventi alla grande artista, nel corso di una conferenza stampa che ha preceduto l’inizio dell’attuale edizione di “Ballando con le stelle”.

“Quando siamo entrati qui 15 anni fa abbiamo pensato: ‘Siamo entrati nel luogo in cui Raffaella ha fatto Carramba per molti anni’“: queste le parole della Carlucci, che a stento è riuscita a contenere l’emozione. L’Auditorium del Foro Italico, struttura presso cui viene attualmente registrata la gara di ballo, fu infatti teatro delle innumerevoli trasmissioni della Carrà. Per Milly, subentrare alla nota ballerina fu un onore e un onere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Mi sono innamorata subito”, Elisabetta Gregoraci senza filtri sui social. Il pubblico è in fermento – FOTO

“Ad oggi questa è la casa di Ballando, ma non ci dimentichiamo di lei“, ha chiosato la conduttrice, visibilmente scossa ed emozionata. La Carrà, con cui la Carlucci ha avuto l’occasione di collaborare, rimarrà indubbiamente un punto di riferimento imprescindibile nello spettacolo italiano.