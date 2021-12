Cecilia Rodriguez, il riflesso nello specchio senza veli abbaglia: che curve – FOTO

Cecilia Rodriguez in una esibizione di sensualità clamorosa, la showgirl argentina si mette in mostra senza nulla addosso: fisico suadente

Più in forma e attraente che mai, Cecilia Rodriguez non smette di stupire. La showgirl e modella argentina si è ormai consacrata come stella di prima grandezza e non è più soltanto ‘la sorella di Belen’.

Su Instagram, ha un suo seguito numerosissimo da quasi 4 milioni e mezzo di followers. E negli ultimi tempi si è imposta come uno dei volti più inseguiti dai grandi brand nel mondo della moda per fare da testimonial.

La sua vita non potrebbe andare più a gonfie vele di così. Prosegue senza intoppi anche la sua relazione con Ignazio Moser, la dolce metà con cui ha trovato la felicità ormai da qualche anno, dai tempi della conoscenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

I due si stanno concedendo una romantica vacanza in quel di Ginevra, in Svizzera. Gli scatti della coppia ricevono il consueto gradimento da parte dei fan, che li sostengono sempre con grande affetto. Non poteva nemmeno mancare, però, l’assolo di Cecilia, con una foto che lascia letteralmente senza fiato.

Cecilia Rodriguez, l’immagine più bollente che mai: tutto in mostra, forme seducenti

All’interno della sua camera d’albergo, Cecilia si scatta un selfie, sfruttando il riflesso dello specchio. L’immagine che ne viene fuori è abbagliante: la Rodriguez si mette in mostra senza veli.

Le sue forme sinuose accendono in un attimo la fantasia, con una mano si copre il lato A ma ciò che si vede è sufficiente lo stesso per strappare veri e propri boati di ammirazione.

Nella didascalia, una vera e propria dichiarazione d’amore. Per se stessa e per il suo Ignazio: “Non si ama un corpo, non si ama un nome o una forma. Si ama un carattere, si ama un tono di voce, si ama un profumo, si ama un calore di corpo, si ama il tocco di una mano, si ama uno sguardo, un sorriso. In ogni uno di noi si può trovare qualcosa da amare. E quando si ama qualcosa, si finisce con l’amare tutto“.