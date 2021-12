Chiara Ferragni ha pubblicato uno scatto su Instagram che ha fatto impazzire i suoi followers: con un body totalmente trasparente, i followers sono in tilt

Chiara Ferragni sa sempre come conquistare i suoi milioni di followers. La bella imprenditrice digitale ha trascorso gli ultimi giorni in montagna con la sua famiglia e i suoi amici. Sono stati dei momenti veramente magici. La piccola Vittoria ha visto la neve per la prima volta, Leone si è divertito a sciare con il suo papà e infine ha trascorso una romantica serata con suo marito Fedez. Ora che sono tornati a Milano, sono ritornate anche le solite foto di Chiara nella cabina armadio. L’ultima, in particolare, ha mandato il web in tilt.

Chiara Ferragni con un body trasparente: Instagram non censura

CLICCA SU SUCCESSIVO PER VEDERE LA FOTO

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Carolina di Monaco, inaspettata svolta nella sua vita: pesante responsabilità, cambia tutto

La foto in questione è senza dubbio e semplicemente da togliere il fiato. Nello scatto, Chiara ha un body intimo nero di pizzo, in parte trasparente sulla parte superiore. Insomma, lascia davvero poco spazio all’immaginazione.

Chiara sa sempre come attirare l’attenzione dei suoi followers. Spesso viene criticata per le foto spinte che pubblica perché le ricordano di essere una mamma, e lei si diverte con queste foto a ricordare che la maternità non dovrebbe escludere il sentirsi donne e soprattutto sexy.

E quando mettono in mezzo Fedez, dicendo che dovrebbe portare rispetto a suo marito, lui è il primo a sottolineare quanto sia fiero del modo in cui sua moglie si esprime ogni volta.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Kate Middleton scoppia a piangere per colpa di Meghan Markle: duro scontro. Accuse clamorose

La foto, in ogni caso e nonostante le numerose critiche, ha raggiunto milioni di likes in pochissimi minuti: con questo scatto Chiara è riuscita a battere tutti i record degli ultimi mesi.