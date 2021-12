“La mia preferita…”, Dayane Mello la pancetta al di fuori manda i fan in tilt: un fisico stratosferico – FOTO

Dayane Mello esce allo scoperto e ottiene un meritato riscatto via social: un fisico spettacolare nonostante tutto.

Dopo la partecipazione al reality show sudamericano, “La Fazenda“, la splendida diva e modella brasiliana, Dayane Mello ha fatto irruzione sui social network con il medesimo spirito di positività di una volta.

La principessa della tv, ex inquilina del Grande Fratello Vip non ha trascorso momenti non esaltanti che l’hanno vista spesso vittima di abusi e violenza. Per molte settimane non si parlava altro che di lei, nonostante l’enorme lontananza dall’Italia.

La diva sudamericana è stata vittima di stolking ad opera del convivente “fazendaro”, Nego De Borel. Le telecamere durante la sua permanenza in fattoria pizzicavano tutto o quasi della coppia. Scatti e videoclip vergognosi hanno riempito le giornate piuttosto turbolente di Dayane, che nonostante tutto, con il consenso dei suoi genitori ha riservato parole al miele per l’esperienza vissuta.

Oggi, dopo diverso tempo è tornata a popolare il profilo personale Instagram, alla sua maniera: vediamo come

Dayane Mello, la FOTO con l’amica del cuore: i dettagli bollenti

Eccola nelle vesti di fashion blogger e influencer di spicco, la dolce e stupenda Dayane Mello. L’ex gieffina di Canale 5 ha rotto gli indugi dopo il periodo “no” a “La Fazenda“, il reality show più in voga del Sud America.

Da vittima di soprusi e violenza durante le notti insonne, dalle parti di Dayane è tornato a splendere il sole.

La regina dei reality show si è fatta immortalare dalla testa ai piedi in caliente compagnia di un’amica, che avrà certamente contribuito a risollevarle il morale, sotto i tacchi. Nei dettagli della foto scattata insieme a spiccare con maggiore incidenza è proprio la Mello.

La quarta classificata del GF Vip 6 ha guadagnato diversi attestati di stima per quel fisico eccelso che si ritrova, nonostante la recente avventura e il triste contorno.

Una splendida pancia piatta e levigata cattura inevitabilmente lo sguardo degli appassionati, estasiati di fronte ad una bellezza afrodisiaca che non conosce rivali. E voi, invece cosa ne pensate di lei? Come giudicate l’operazione ‘riscatto’ della supermodella brasiliana?