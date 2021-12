Elisa Isoardi in cucina e con una mise sconvolgente: “Cosa volere di più?”. Il VIDEO è già virale

Elisa Isoardi in cucina e con una mise sconvolgente: “Cosa volere di più?”. Per i fan, la visuale è impagabile!

L’anno che sta volgendo al termine ha portato immense soddisfazioni alla bellissima Elisa Isoardi. Il pubblico, che la conosceva nelle vesti di conduttrice, ha avuto la possibilità di scoprirne i lati nascosti del carattere e del temperamento. In trasmissioni come “Ballando con le stelle” e “L’isola dei famosi”, l’ex di Matteo Salvini ha tirato fuori tutta la grinta che le appartiene.

Attualmente, la presentatrice è ospite fissa di Mara Venier a “Domenica In”, dove non manca di ripercorrere le recenti esperienze televisive. Sui social, parallelamente, la Isoardi ha dato vita ad una rubrica culinaria che sta spopolando tra i fan. Gli outfit con cui Elisa si mostra ai fornelli, d’altra parte, non mancano di scatenare gli apprezzamenti più sfrenati.

Elisa Isoardi in cucina e con una mise sconvolgente: “Cosa volere di più?” – VIDEO

