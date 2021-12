Elodie non resiste e viene scoperta: il VIDEO del peccato fa il giro del web

Elodie ha stupito tutti i suoi seguaci condividendo un video alquanto particolare tra le sue stories: il peccato di gola non passa inosservato.

Elodie Di Patrizi è una delle cantanti più talentuose d’Italia. La seconda classificata del talent ‘Amici di Maria De Filippi’ del 2016 (ha vinto comunque il premio RTL) ha conquistato le prime pagine del Gossip per le notizie in merito alla sua situazione sentimentale. La romana e Marracash si sono lasciati dopo un lungo fidanzamento. Il rapper ha svelato alcuni succosi retroscena, dichiarando che il loro rapporto è finito mentre stavano lavorando per un nuovo album.

La 31enne, in ogni modo, continua ad essere super attiva sui social network e a svelare dettagli della sua vita privata tramite Instagram. Questa sera, un video che ha postato tra le sue stories ha fatto velocemente il giro del web: vediamo il motivo.

Elodie non riesce a resistere: il video del peccato fa il giro del web

Elodie, poco fa, ha condiviso tra le sue stories un video molto particolare. La romana si sta rilassando su quello che sembra un letto e strappa letteralmente dalle mani di un’altra persona un pacchetto di patatine fritte di una nota catena di ristoranti statunitense. Il filmato che testimonia il suo peccato di gola ha davvero stupito tutti.

Come se non bastasse, la Di Patrizi con enfasi pronuncia anche una frase. “Grazie. Queste sono le mie”, dichiara prima di prendere tra le sue mani le chips. Quando sei un personaggio così famoso, qualsiasi cosa fai e qualsiasi cosa condividi in rete diventa in breve tempo virale.

La classe 1990, qualche giorno fa, condivise un post in cui spiegò di essere nel nuovo singolo di Rkomi. La loro collaborazione era attesissima dai fans: il video è comunque in tendenza su Youtube e ha raccolto un buon numero di visualizzazioni.