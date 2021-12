Francesco Facchinetti fa un’annuncio bellissimo: nuovo membro in famiglia

Arriva una notizia bellissima da parte di Francesco Facchinetti che ha annunciato l’allargamento della sua famiglia

Francesco Facchinetti è un conduttore, Dj, imprenditore e anche agente dello spettacolo. Nonché figlio del famoso Roby Facchinetti, tastierista e cantante dei Pooh. Oggi Facchinetti a 41 anni si occupa sopratutto della sua agenzia di management dove cura gli interessi di personaggi famosi. Ha poi una bellissima famiglia con la moglie Wilma e due figli. Ha anche un’altra figlia avuta dalla storia d’amore con Alessia Marcuzzi. Oggi l’imprenditore però ha annunciato che la famiglia si allarga ancora.

La famiglia Facchinetti si allarga, arriva un nuovo membro

Francesco Facchinetti è sposato con la fashion blogger brasiliana Wilma Helena Faissol, dal 2014 e hanno due splendidi bambini, Leone e Lavinia. Lei ha anche un’altra figlia più grande avuta dal precedente matrimonio e anche Facchinetti ha Mia avuta dalla Marcuzzi. Insieme sono una famiglia allargata speciale, infatti hanno un bellissimo rapporto tra di loro, sia Alessia con Wilma che Alessia con Francesco.

Trascorrono spesso le vacanze tutti insieme e i compleanni. Anche con il mitico nonno Roby che è sempre presente per festeggiare i suoi nipoti. Di recente Facchinetti ha vissuto un vero e proprio momento di terrore a causa di un pugno ricevuto da Conor McGregor senza motivo in un hotel molto famoso di Roma.

Per settimane la vicenda ha riscosso attenzione mediatica dopo la denuncia pubblica di Facchinetti e l’eco che gli ha fatto Benjy Mascolo che quella sera era con lui. Oggi però arriva una bellissima notizia ad allietare i giorni di Facchinetti e della sua famiglia. Si tratta di una new entry nella famiglia. Lui stesso ha annunciato la lieta novella, si tratta di un cavallo di nome Wall Street che è entrato a far parte della famiglia Facchinetti.

Nel messaggio sotto alla foto Facchinetti ha scritto:”Mia moglie e i miei figli ti amano alla follia”. E ancora:”Io non posso fare altro che ringraziarti per essere entrato a far parte della nostra famiglia”. Sono tutti innamorati del destriero marrone dolcissimo, gli animali sono in grado di portare una felicità smisurata nella vita degli umani.