“Che bonazza che sei” Jasmine Carrisi, il nuovo look fa impazzire il web – la FOTO scatena il delirio

Jasmine Carrisi, la giovane cantante è bellissima nel suo nuovo look e le foto fanno impazzire il web, forse troppo.

Periodo intenso per Jasmine Carrisi, la figlia d’arte che si è fatta conoscere nel piccolo schermo con la sua partecipazione al talent “The Voice Senior” insieme all’amatissimo padre, il cantante Al Bano. Nelle vene della giovane scorre la passione per la musica e sta tentando di farsi apprezzare proponendo un genere fresco, perfetto per la sua età.

Nonostante all’inizio i detrattori fossero tantissimi, progressivamente Jasmine sta creando la sua cerchia di fans che attendono con forte trepidazione la sua musica; recentemente ha fatto sentire “Fragola” la sua ultima hit e numerosi sono stati i commenti positivi per la giovane Carrisi.

Jasmine Carrisi, il nuovo look sorprende il web: bellissima

“Te stai bene con qualsiasi look 💙💙” bellissima come sempre Jasmine, in perfetto look invernale in cui domina il blu; giubbino – modello bomber – ed un cappellino che si abbina perfettamente agli occhioni azzurri. Smorfia graziosa e tipicamente giovanile, Jasmine piace tantissimo e la pioggia di commenti lo testimoniano: frasi del tipo “La nostra stellina di Natale.❤️⭐❤️⭐” o “Un fiore unico😍❤️” non sono da poco.

Però purtroppo non mancano le offese, Jasmine nonostante la giovane età ha comunque le spalle molto robuste tanto da affrontare gli haters, a cui risponde saggiamente con indifferenza. Molti pensieri infatti lasciano il tempo che trovano, le critiche sull’aspetto – in primis sulle labbra carnose – e le accuse di sembrare più grande, sono all’ordine del giorno.

Non mancano inoltre i riferimenti alla madre, Loredana Lecciso qualcuno si diverte – immotivatamente – a creare degli sterili paragoni.

La gente, come si evince da questo post, è veramente cattiva e ci sarà sempre chi offende a titolo gratuito. Ma Jasmine sa bene come destreggiare la situazione e continua per la sua strada riuscendo giorno dopo giorno a sganciarsi dalla pesante etichetta di “figlia d’arte”.