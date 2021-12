Le Vibrazioni, Francesco Sarcina. Dopo l’annuncio della partecipazione a Sanremo 2022 arriva la rivelazione più bella e inaspettata

Francesco Sarcina. Il frontman della band “Le Vibrazioni” ha sorpreso tutti con una rivelazione inaspettata e bellissima apparsa sul suo profilo Instagram personale

“Torniamo al Festival con l’entusiasmo della prima volta, e di tutte le altre! Porteremo sul palco dell’Ariston la nostra energia e il nostro amore per la musica… Ci sarà da divertirsi, bella gente”. Con queste parole il 4 dicembre scorso Le Vibrazioni hanno annunciato la loro partecipazione alla 72esima edizione del Festival di Sanremo che si terrà dal 11à al 5 febbraio 2022.

La celebre band pop rock avrà come direttore d’orchestra una vera e propria icona che tornerà sul palco dell’Ariston, il maestro Beppe Vessicchio. L’ultima partecipazione alla kermesse canora de Le Vibrazioni risale al 2020, anno in cui parteciparono con la canzone “Dov’è” che si classificò quarta in classifica generale.

Le Vibrazioni. Francesco Sarcina sorprende tutti con l’annuncio più bello

A gran sorpresa e inaspettatamente il frontman de Le Vibrazioni, Francesco Sarcina, ha allietato tutti i suoi fan con una notizia strepitosa.

È diventato, infatti, padre per la terza volta. Per comunicarlo al pubblico ha scelto il suo profilo Instagram personale, seguito da circa 105mila utenti in cui ha pubblicato una foto in bianco e nero che ritrae un dettaglio della testolina della nuova arrivata mentre la tiene in braccio. Queste le sue parole: “E ancora una volta la vita mi sorprende, così, in un abbraccio intenso e caldo. Benvenuta mia dolce Yelaiah. Il tuo papà e’ qui, i tuoi fratelli entusiasti e la tua mamma è magica. Che vita meravigliosa questa vita che mi sorprende ogni volta in modi così diversi e unici. Grazie vita”.

La bambina è nata dalla relazione del musicista con la modella e studentessa di origine messicane Nayra Garibo, 25 anni.

Francesco Sarcina è già padre di due figli: Tobia, di 14 anni, e Nina, di 6. Quest’ultima è nata dal matrimonio con l’ex moglie Clizia Incorvaia. Alcuni dettagli molto privati sono venuti allo scoperto tempo fa, riguardanti un presunto tradimento della donna con l’attore Riccardo Scamarcio.

La Incorvaia, influencer di successo, è attualmente incinta del nuovo compagno, conosciuto durante la sua partecipazione al “Grande Fratello Vip”, Paolo Ciavarro, figlio delle star degli anni ’80/’90 Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro.