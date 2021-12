Il cioccolato può essere un ottimo alimento per il corpo se mangiato seguendo alcuni indicazioni, scopriamo quali

Il cioccolato apporta diversi benefici al corpo, migliora l’umore e riduce il rischio di ictus. Tuttavia non si parla di tutto il cioccolato, ma solo di quello fondente dal 72% in su. Gli altri contengono troppi zuccheri che aumentano il peso e non fanno bene. Invece quello fondente ha molti benefici per la salute del nostro corpo.

Tutti i benefici del cioccolato fondente sul corpo

Come prima cosa, sul cioccolato possiamo dire che fa bene al cuore. Infatti riduce la quantità di colesterolo che rimane nelle arterie. Riduce quindi il rischio di morte cardiovascolare del 50%. Un altro aspetti benefico, è che rallenta l’invecchiamento. Contiene infatti i flavonoidi che mantengono la pelle liscia e soda.

E proteggono anche dalla reazione del sole sulla pelle, e combattono persino il cancro della pelle. Con un cucchiaio di cacao in polvere al mattino si può migliorare la propria salute della pelle.

Il cioccolato migliora anche le funzioni cerebrali, sempre i flavonoidi aumentano il flusso sanguigno verso il cervello. Migliora poi l’umore, che è forse il motivo per cui molti lo assumono. Rilascia endorfine che danno una sensazione di piacere.

Riduce anche le infiammazioni perché nutre i microbi buoni nell’intestino e favorisce la fermentazione di funzioni antinfiammatorie. Può contrastare anche il cancro perché contiene un antiossidante che si chiama catechina.

Poi contribuisce a migliorare anche la vista. Anche in gravidanza si rivela un alimento utile perché aiuta a generare bimbi più attivi. Il cioccolato fondente è ricco di nutrienti, in 70-85% di cioccolato ci sono 11 g di fibre e 12 miligrammi di ferro e 230 mg di magnesio.

Fa anche dimagrire, basta mangiare piccole quantità ogni giorno per perdere massa corporea. Riduce poi il rischio d’infarto e ictus grazie agli antiossidanti e le fibre che contiene. Allevia anche la tosse per la teobromina che ha, che sopprime il nervo vago del cervello responsabile del riflesso della tosse. Allevia anche la diarrea e la sindrome pre-mestruale e riduce l’ansia. Aiuta con la ritenzione idrica e il gonfiore.