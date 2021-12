Melissa Satta in total black incanta i follower di Instagram e fa il pieno di like. Per lei solo le parole più belle

Che sia di grande ispirazione per il suo pubblico non c’era dubbio e lo ha confermato ancora una volta. Indossando un capo iconico, Melissa Satta non si stanca di fare tendenza.

Questa volta è successo con un tubino nero di Dolce & Gabbana, fine ed elegante, che ha messo in mostra tutti i punti migliori dell’ex velina che ha lanciato l’outfit perfetto per le festività natalizie.

Con questa proposta, indossata prima di andare in onda nel consueto programma di Sky Sport, Melissa in breve tempo ha fatto andare in tendenza il capo, individuato come la scelta più azzeccata per chi desidera qualcosa di sexy chic a Natale.

Melissa Satta in versione “inverno”: che bellezza

Che Melissa Satta sia una grande amante del nero è noto a tutto ormai. I suoi outfit in studio sono quasi sempre in tinta scura, solitamente monocolore e di classe, ma che difficilmente spicca con altre nuances accanto. Una scelta che non piace a tutti tanto che spesso, i suoi follower, le chiedono perché scelga sempre un total black senza mettere un po’ di colore nei suoi abiti.

Melissa va avanti per la sua strada e anche fuori dal lavoro, il nero continua ad essere la sua scelta. Un nuovo total black, infatti, ci regala su Instagram in una giornata d’inverno qualsiasi seduta alla fermata dell’autobus a Milano.

Con abiti molto casual ed un caldo bomber, l’ex velina si lascia immortalare in un tris di scatti che piacciono molto al pubblico anche se lei sembra un po’ pensierosa.

Capelli super lisci che le cadono, lunghissimi, sulle spalle, sguardo un po’ basso, occhi socchiusi e la mano che sposta la chioma leggermente dal lato. Per i suoi fan è comunque magica e fantastica.

Lei non scrive nulla a corredo delle foto se non “#wintertime ❄️❄️❄️❄️❄️” ma i like arrivano a pioggia come anche i commenti. Tra tutti spicca chi la paragona ad un essere soprannaturale: “Gli angeli esistono”.