La giornalista ha pubblicato uno scatto dove si mostra in tutta la sua bellezza. il suo fascino è incredibile: impossibile resisterle!

Eleonora Daniele è uno dei volti più apprezzati di Casa Rai uno.

La conduttrice è, infatti, molto amata dal pubblico che la segue costantemente in tutti i suoi programmi tv. Il più noto e amato è ‘‘Storie italiane’‘ dove racconta la vita di personaggi comuni che si svelano nel suo salotto. In questi anni ha mostrato grande empatia e professionalità nel suo mestiere che svolge egregiamente.

Eleonora Daniele si fa conoscere la grande pubblico grazie alla sua partecipazione all’interno del reality show più amato e longevo d’Italia.

Stiamo parlando del ”Grande Fratello” che la vede tra le protagoniste nel lontano 2001 quando aveva solo 25 anni e si affacciava al mondo dello spettacolo.

Da lì inizia la sua carriera costellata di successi: ha preso parte ad alcuni film nel ruolo di attrice ma si è resa presto conto che la sua vera strada era quella della conduzione e del giornalismo tanto che nel 2016 si iscrive all’albo dei giornalisti professionisti.

Eleonora Daniele e la foto che ammalia

In questo ultimo scatto pubblicato sul suo seguitissimo profilo social si svela ai suoi followers mostrando un primo piano che ammalia.

La conduttrice è da poco diventata mamma dando alla luce la piccola Carlotta, nata lo scorso anno dal suo matrimonio con Giulio Tassoni, celebrato nel 2019 a Roma.

I due sono convolati a nozze dopo 16 anni di fidanzamento e suo marito ha origini nobili: è infatti un discendente diretto di Alessandro Tassoni, scrittore e poeta dell’aristocrazia modenese.

In questo scatto, la bella Eleonora mostra il suo volto grazie a un selfie in primo piano. La bella veneta indossa una giacca bianca e una camicetta in pizzo. Ai suoi followers chiede: “Che Natale sarà per voi?”. E si scatenano i commenti social con tutti gli utenti che si confidano con lei rivelando gioie e dolori che li attendono per queste feste.