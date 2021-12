Radiosa ed incantevole, Jennifer Lawrence ha calpestato il red carpet insieme a Leonardo DiCaprio per la premiere di Don’t look up, ma chi è lo stilista dietro il suo look?

La prima maternità sul red carpet, che evento emozionante: Jennifer Lawrence non poteva scegliere un outfit migliore per la premiére newyorkese di Don’t Look Up, il nuovo film Netflix che la vede co-protagonista con Leonardo DiCaprio.

L’attrice trentunenne ha avuto i riflettori puntati interamente su di lei ed il suo sguardo sognante, mentre accarezzava il pancione nascosto da un meraviglioso abito fiabesco e brillante.

Jennifer Lawrence è in dolce attesa del suo primo figlio con il collezionista d’arte Cooke Maroney, suo marito da due anni. Non ha lasciato molte dichiarazioni in merito alla sua gravidanza, la neo-mamma ha preferito mantenere discrezione ed intimità. Non conosciamo infatti né il sesso del bambino né se la nascita è prevista per la fine di quest’anno o l’inizio del prossimo.

Jennifer ha scelto di lasciare suo figlio al di fuori del suo lavoro, per proteggere il più possibile la sua privacy e non permettere a nessuno di sentirsi coinvolto e benvenuto nella sua vita.

Quando un giornalista di Entertainment Tonight durante la premiére le ha chiesto quale fosse l’aspetto più entusiasmante della maternità, l’attrice ha risposto con un sorriso: “Non lo so, devo ancora scoprirlo!”

Il look della nuova neo-mamma Jennifer Lawrence, sul red carpet con Leonardo DiCaprio per la premiére di Don’t Look Up

Il film di Adam McKay, conosciuto già per The Big Short, debutterà su Netflix il 24 dicembre e vedrà i due protagonisti interpretare i panni di una coppia di astronomi con il difficile compito di avvisare l’umanità dell’avvicinarsi di una stella cometa che rischia di distruggere il pianeta Terra.

Abbiamo avuto il piacere di ammirare una Jennifer Lawrence in un look Dior curato dalla stilista Kate Young, la quale già si occupa di clienti come Dakota Johnson e Margot Robbie.

Per un’occasione così importante, la stylist non poteva non abbinare al look già di per sé scintillante anche dei gioielli Tiffany & Co.

Un outfit incredibilmente sognante che vede il ritorno sul red carpet di Jennifer Lawrence, già ambasciatrice Dior dal 2012. Infatti, il brand di lusso ha accompagnato l’attrice in presentazioni molto importanti che si sono susseguite nel tempo: chi ricorda gli Oscar del 2018 con l’abito senza spalline di paillettes? Arricchito anche dal bicchiere di vino in mano.

L’abito della premiére appartiene alla Collezione Primavera Estate 2022 di Maria Grazia Chiuri. Con il design a mantello crea dei drappeggi sul pancione, mentre gli orecchini Tiffany rimandano la mente dei fan all’apprezzatissimo periodo di Hunger Games.

Insomma, mantenendo discrezione e privacy sulla sua gravidanza, ancora una volta Jennifer Lawrence è stata al centro dell’attenzione per la sua classe, bellezza e raffinata eleganza. Ora non ci resta che attendere l’uscita del film sul colosso dello Streaming e gustarcelo sotto le Feste di Natale.