E Paola Di Benedetto ha condiviso tre scatti da fantascienza su Instagram: la showgirl si spoglia sotto l’albero di Natale e mostra il fisico.

Paola Di Benedetto è una modella e showgirl capace di stregare i telespettatori come ben poche. La nativa di Vicenza, dopo l’ingresso nel mondo televisivo in emittenti locali, divenne Madre Natura per una puntata di ‘Ciao Darwin 7 – La resurrezione’. La classe 1995 ha già preso parte a numerosi reality: si è classificata tredicesima a ‘L’Isola dei Famosi’ nel 2018, mentre ha vinto il ‘Grande Fratello Vip’ nel 2020.

La Di Benedetto è molto popolare anche sui social network: il suo account di Instagram possiede ben 1,7 milioni di followers. Questa sera, la vicentina ha deciso di pubblicare una serie di fotografie che stanno mandando fuori di testa i tantissimi seguaci.

Paola Di Benedetto si spoglia sotto l’albero: in intimo è inebriante

Paola ha deciso di superare i limiti e ha condiviso una serie di fotografie in cui sfodera completini intimi inebrianti. Nonostante il freddo di questi giorni, la classe 1995 ha deciso di spogliarsi proprio sotto l’albero di Natale. Le immagini sono pazzesche e fanno volare l’immaginazione degli utenti dei social. Nella secondo e terzo scatto, il balcone fuoriesce pericolosamente.

Il suo décolleté è un qualcosa di monumentale: le forme della vicentina fanno il pieno di likes e di commenti. Nello spazio dedicato ai commenti, i followers si stanno scatenando e stanno rilasciando apprezzamenti di ogni genere. “Non a caso sei Madre Natura”, ha scritto un seguace ricordando l’esperienza della Di Benedetto a ‘Ciao Darwin’. “Sei uno schianto”, “Che donna fantastica”, “E’ la tua semplicità che ti rende bellissima”, si legge ancora.

Paola sta conquistando anche le prime pagine dei quotidiani del gossip per presunti flirt con Stefano De Martino e Ludovico Tersigni. “Sono fake news”: questo il commento della modella.