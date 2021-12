Oltre all’autobiografia di Harry, in arrivo un altro libro che fa tremare la Royal Family. Ecco di cosa si tratta.

Nuove rivelazioni su Harry e Meghan e i reali? Buckingham Palace continua a tremare a seguito dei gesti della coppia di “duchi ribelli”. Se Harry si sta dedicando alla stesura della sua autobiografia, in cui potrebbe svelare aspetti inediti dei Windsor mettendo in difficoltà i familiari, un’altra pubblicazione potrebbe creare problemi a Palazzo.

Sarebbe infatti stato ultimato un aggiornamento del libro biografico della coppia, già mandato in stampa. Si tratta del volume “Finding Freedom”, nato dalla penna dei giornalisti Omid Scobie e Carolyn Durand che avrebbero aggiornato la narrazione con nuovi capitoli esplosivi rivelando nuovi dettagli bollenti.

Dalle indiscrezioni sulla famosa intervista dei Duchi di Sussex ai microfoni di Oprah Winfrey, alla loro nuova vita in California, ai loro nuovi lavori, questi sono solo alcuni degli argomenti trattati. Tra questi spuntano inoltre rivelazioni su come Harry abbia vissuto la perdita del nonno, il Principe Filippo.

Royal Family: nuove pagine bollenti sui segreti a Palazzo

La notizia della ristampa di “Finding Freedom”, arriva dalla Harper Collins, la casa editrice che possiede i diritti del libro. Secondo alcune indiscrezioni emerse, nelle pagine della pubblicazione aggiornata, si tratterà inoltre il tema dell’aborto spontaneo di Meghan e dei mesi difficili affrontati dalla moglie di Harry per superare il dolore.

Nel luglio del 2020 infatti la Markle, già mamma di Archie, aveva perso il bambino che portava in grembo. Nonostante si sia recata subito in ospedale al fianco del marito, non c’è stato nulla da fare. Dai racconti della consorte del Duca di Sussex era emerso come la sua sofferenza fosse stata acuita dall’assenza di domande sulla sua condizione. Nella pubblicazione verrà raccontato questo e molto altro.

Si tratta di un ampliamento del libro in cui si ripercorrono i nuovi colpi di scena che vede protagonista la coppia. La prima edizione dell’opera, pubblicata ad agosto 2020, narrava infatti la storia dei due, dal primo incontro al loro addio alla Royal Family. L’ultimo capitolo riguardava proprio la Megxit, termine volto a indicare il ritiro di Harry e la Markle dagli obblighi di corte.

Nuovi capitoli in arrivo sveleranno indiscrezioni e inediti retroscena della coppia più discussa a livello globale.