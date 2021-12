Sanremo 2022: chi sono i big esclusi dal Festival. Alcuni nomi sono davvero incredibili

Sanremo 2022: si sono accesi i riflettori sulla 72esima edizione del Festival della canzone italiana. Grande clamore sui nomi dei big esclusi dalla competizione

I riflettori sulla 72esima edizione del Festival di Sanremo si sono accesi pochi giorni fa con l’annuncio dei 22 big presenti in gara. Tra vecchie e inossidabili glorie e giovani stelle del panorama musicale nostrano, questa è la lista definitiviva degli artisti che vedremo in gara dal 1° al 5 febbraio 2022: Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, Fabrizio Moro, Irama, Mahmood e Blanco, Giusy Ferreri, Giovanni Truppi, Emma, Aka 7even, Dargen d’Amico, Gianni Morandi, Ditonellapiaga e Rettore, Elisa, Noemi, highsnob e Hu, Le vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, La rappresentante di Lista e Ana Mena.

Ricordiamo, inoltre, che il vincitore avrà diritto a partecipare alla successiva competizione internazionale Eurovision Song Contest, rappresentando l’Italia. Il carrozzone deve ancora partire ma già sono arrivati i primi stralci di polemiche soprattutto in merito all’esclusione di determinati musicisti.

Sanremo 2022: quali sono gli artisti che non vedremo sul palco dell’Ariston

Tra i vip che hanno ricevuto un sonoro NO alla partecipazione al prossimo Festival di Sanremo ci sono i Jalisse. La coppia di musicisti formata da Fabio Ricci e Alessandra Drusian ha vinto la gara nel 1997 con il brano “Fiumi di parole”.

Sconcertati per il 25° rifiuto consecutivo, hanno espresso il loro disappunto su Instagram in cui hanno pubblicato il testo del brano inedito con il quale si erano candidati e hanno scritto queste parole: “La famosa ripartenza non è per tutti; noi Jalisse non abbiamo spazio sul pentagramma del Festival di Sanremo, ma si può parlare di noi e fare citazioni”.

Francesco Monte, ex partecipante di “Uomini e Donne” che ha dimostrato le sue abilità canore vincendo addirittura “Tale e Quale Show” nel 2019, è un altro grande escluso di Sanremo 2022. Ha inasprito la polemica facendone una questione di nazionalità, puntando il dito contro la scelta di dare il via libera alla cantante spagnola Ana Mena. Ha scritto: “Ma cosa ci sta? Siete seri? Ma non era il festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani? Signora Rai, con tutti gli artisti italiani che ci sono, che ci provano, che si impegnano e faticano lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento! Ricordo che gli artisti stranieri non potevano essere in gara ma solo esibirsi come ospiti. Cambiato qualcosa a scapito di noi italiani?”.

Anche Pago si è visto sbattere la porta in faccia. Il cantante di “Parlo di te” ha detto: “Certo è che non si può dire che quelli del Festival non siano coerenti. Molti SI son sempre gli stessi, proprio come i NO”.

Altri nomi sarebbero stati depennati dalla lista degli artisti in gara, alcuni sono davvero sorprendenti e di indiscusso e longevo talento: Marco Masini, Red Canzian, Lorenzo Fragola, Povia, Bianca Atzei, Patty Pravo, Anna Tatangelo, Boomdabash, Cosmo, Tha Supreme e Mara Sattei, Mr Rain, Tecla e Alfa.