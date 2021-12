Serie A, la lista dei giocatori indisponibili di tutte le squadre

La Serie A ripartirà venerdì con il primo anticipo della diciassettesima giornata: la lista degli indisponibili al Fantacalcio.

In questi giorni si stanno disputando le gare dell’ultima giornata della fase a gironi delle coppe europee che determineranno il quadro della fase ad eliminazione diretta. Il campionato di Serie A tornerà nel weekend per la diciassettesima giornata: si parte venerdì con il primo anticipo, il derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria.

Fantacalcio, la lista degli indisponibili: infortunati, squalificati squadra per squadra

Venerdì sera, alle ore 20:45, inizierà la diciassettesima giornata di Serie A con il Friday Night che metterà di fronte Genoa e Sampdoria a Marassi.

Alla prossima giornata non prenderanno parte diversi giocatori, bloccati in infermeria per problemi fisici o fermati dal Giudice Sportivo per squalifica. Calciatori su cui, dunque, non potranno puntare anche i fantallenatori che prendono parte alle leghe. Di seguito vi forniamo la lista di tutti gli indisponibili, squadra per squadra.

ATALANTA

Infortunati: Gosens (rientro per gennaio).

Squalificati: Malinovskyi

Diffidati: Freuler, Demiral.

BOLOGNA

Infortunati: Schouten (da valutare per la diciassettesima giornata), Kingsley (rientro per febbraio), Mbaye (da valutare per la diciassettesima giornata), Arnautovic (da valutare per la diciassettesima giornata).

Squalificati: Dominguez.

Diffidati: Hickey, Medel.

CAGLIARI

Infortunati: Rog (rientro per aprile), Strootman (rientro per inizio gennaio), Walukiewicz (rientro per metà dicembre).

Squalificati: –

Diffidati: Strootman.

EMPOLI

Infortunati: –

Squalificati: –

Diffidati: Luperto.

FIORENTINA

Infortunati: Dragowski (da valutare per la diciassettesima giornata), Castrovilli (da valutare per la diciassettesima giornata), Nastasic (rientro per metà dicembre).

Squalificati: –

Diffidati: Bonaventura, Odriozola.

GENOA

Infortunati: Caicedo (rientro per metà dicembre), Destro (da valutare per la diciassettesima giornata), Fares (da valutare per la diciassettesima giornata), Cassata (rientro per metà dicembre), Criscito (da valutare per la diciassettesima giornata), Rovella (rientro per metà gennaio), Maksimovic (da valutare per la diciassettesima giornata).

Squalificati: –

Diffidati: Biraschi.

INTER

Infortunati: Darmian (da valutare per la diciassettesima giornata), Ranocchia (da valutare per la diciassettesima giornata), Correa (rientro per fine dicembre),

Squalificati: –

Diffidati: Barella.

JUVENTUS

Infortunati: Bernardeschi (rientro per inizio dicembre), Danilo (rientro per fine gennaio), Ramsey (rientro per metà dicembre), Chiesa (rientro per fine dicembre), Kulusevski Ramsey (rientro per metà dicembre).

Squalificati: –

Diffidati: Cuadrado, Danilo.

LAZIO

Infortunati: Immobile (da valutare per la diciassettesima giornata).

Squalificati: Milinkovic-Savic

Diffidati: Cataldi.

MILAN

Infortunati: Plizzari (rientro per fine dicembre), Rebic (rientro per fine dicembre) Castillejo (da valutare per la diciassettesima giornata), Kjaer (rientro per giugno, stagione finita), Calabria (da valutare per la diciassettesima giornata), Giroud (rientro per metà dicembre), Pellegri (rientro per inizio gennaio), Rafael Leao (rientro per fine dicembre).

Squalificati: –

Diffidati: –

NAPOLI

Infortunati: Osimhen (rientro per febbraio), Koulibaly (rientro per inizio gennaio), Lobotka (rientro per metà dicembre), Fabian Ruiz, (da valutare per la diciassettesima giornata), Insigne (da valutare per la diciassettesima giornata), Zanoli (da valutare per la diciassettesima giornata), Zambo Anguissa (da valutare per la diciassettesima giornata).

Squalificati: –

Diffidati: Mario Rui, Zambo Anguissa.

ROMA

Infortunati: Spinazzola (rientro per metà dicembre), Pellegrini (rientro per inizio gennaio), Afena-Gyan (da valutare per la diciassettesima giornata), El Shaarawy (rientro per fine dicembre).

Squalificati: Mancini, Zaniolo.

Diffidati: Cristante.

SALERNITANA

Infortunati: Coulibaly M. (rientro per metà dicembre), Ruggeri (rientro per metà dicembre), Strandberg (rientro per fine dicembre), Gondo (da valutare per la diciassettesima giornata), Zortea (da valutare per la diciassettesima giornata).

Squalificati: –

Diffidati: Bonazzoli, Ranieri.

SAMPDORIA

Infortunati: Damsgaard (rientro per fine dicembre), Torregrossa (da valutare per la diciassettesima giornata).

Squalificati: –

Diffidati: Askildsen.

SASSUOLO

Infortunati: Obiang (rientro per metà dicembre), Djuricic (da valutare per la diciassettesima giornata).

Squalificati: –

Diffidati: –

SPEZIA

Infortunati: Leo’ Sena (rientro per inizio gennaio).

Squalificati: –

Diffidati: –

TORINO

Infortunati: Belotti (rientro per fine gennaio), Djidji (rientro per fine dicembre), Kone (da valutare per la diciassettesima giornata), Mandragora (da valutare per la diciassettesima giornata), Pobega (da valutare per la diciassettesima giornata), Verdi (rientro per metà dicembre).

Squalificati: –

Diffidati: Aina.

UDINESE

Infortunati: Pereyra (rientro per inizio febbraio), Rodrigo Becao (da valutare per la diciassettesima giornata).

Squalificati: Samir.

Diffidati: Walace.

VENEZIA

Infortunati: Maenpaa (da valutare per la diciassettesima giornata), Fiordilino (rientro per metà dicembre), Sigurdsson (da valutare per la diciassettesima giornata), Okereke (rientro per fine dicembre).

Squalificati: Ceccaroni.

Diffidati: Heymans, Aramu.

VERONA

Infortunati: Frabotta (rientro per metà gennaio), Gunter (rientro per metà dicembre), Hongla (da valutare per la diciassettesima giornata), Kalinic (rientro per gennaio), Barak (da valutare per la diciassettesima giornata), Cancellieri (da valutare per la diciassettesima giornata).

Squalificati: –

Diffidati: Faraoni.

La lista sopracitata potrebbe aggiornarsi durante questi giorni con eventuali recuperi in extremis da parte di alcuni giocatori infortunati, ma soprattutto tenendo in conto che in questi giorni alcune squadre italiane sono impegnate nelle gare delle competizioni europee.