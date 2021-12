La reginetta di Instagram ha pubblicato uno scatto che ha lasciato tutti i suoi followers senza fiato. Si prospetta un bellissimo Natale…

Giulia De Lellis è diventata una vera e propria icona di bellezza, moda e tendenze.

Dopo aver partecipato al dating show di Maria De Filippi, ”Uomini e donne”, ha iniziato la sua carriera come influencer conquistando traguardi che mai nessuno prima di lei aveva raggiunto.

La sua spontaneità e genuinità l’hanno resa una vera e propria star di Instagram: una ragazza semplice della porta accanto che si è ritrovata a dettare le mode dei nostri giorni.

La sua bellezza è fuori discussione.

All’inizio ha fatto sognare tutti i telespettatori grazie alla sua storia con Andrea Damante, in molti l’avevano definita la Cenerentola del nuovo millennio. E quando la loro relazione è finita a causa dei tradimenti di lui, in moltissimi si sono schierati dalla sua parte perché si sono sentiti ancora più vicini a lei.

Con la sua storia ha scritto un libro che ha conquistato incredibilmente tutte le vette delle classifiche, dimostrazione che ogni cosa che Giulia tocca diventa oro.

La foto in penombra manda tutti in tilt

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia De Lellis (@giuliadelellis103)

In questo tris di scatti sensazionale, Giulia si è mostrata in tutto il suo splendore con indosso solamente un completino intimo firmato Tezenis, rosso fuoco.

La sua bellezza è tangibile e non appena ci si imbatte sul suo profilo Instagram non si può non rimanere ammaliati da questo splendore.

Oggi Giulia è felice accanto al suo Carlo Gusalli Beretta e gli dà il buongiorno così. Un risveglio piacevolissimo per il ricco ereditiere che è senza dubbio fortunatissimo di avere accanto una bomba di femminilità, sensualità e semplicità al contempo.

I fans mostrano tutta la loro approvazione con una miriade di commenti e like al suo post. “Sei tutta un fuoco!”, le rispondono, dopo che nella didascalia lei aveva annunciato: “Svegliata così. Fra la neve, le sue braccia e una buona maschera viso…”, mentre si gode questo week end in montagna con la sua dolce metà.