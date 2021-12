Melita Toniolo ha sfoggiato una serie di look roventi, stuzzicando così l’immaginazione dei fan. La sua bellezza è stratosferica.

Inizio di giornata rovente per il popolo del web, in estasi per l’ultimo video condiviso da Melita Toniolo su Instagram. La showgirl torna a così stupire con la sua bellezza ipnotica e il suo fascino sublime.

Nata 35 anni fa a Treviso, il suo nome è diventato conosciuto nel mondo dello spettacolo con la partecipazione al “Grande Fratello” nel 2007. Trampolino di lancio della sua carriera, si è poi distinta in format e shooting.

Accanto a tutto questo ha raggiunto un grande seguito suoi social: 1,1 milioni di follower, scatto dopo scatto ha conquistato tutti. L’ultimo video apparso nel suo feed ha donato una visione spettacolare.

Melita Toniolo in versione natalizia fa sognare: che curve

Per vedere l’ultimo video di Melita, vai su Successivo