L’attrice di Tre metri sopra il cielo, Maria Chiara Augenti oggi è cambiata molto, scopriamo com’è diventata a distanza di 16 anni

Maria Chiara Augenti è stata la mitica “Pallina” nel film di successo Tre metri sopra il cielo. Interpretava la migliore amica della protagonista Babi. Questo film è stato un cult per la scorsa generazione, con un Riccardo Scamarcio che ha fatto sognare nei panni del ribelle e tenebroso Step e una Katy Saunders nei panni della bellissima e viziata Babi. E poi la storia d’amore di Pallina e Pollo, finita però tragicamente con la morte di lui ha fatto appassionare il pubblico. Ma vediamo come è cambiata oggi Maria Chiara Augenti.

L’attrice di Pallina in 3MSC oggi è diversa

Maria Chiara Augenti dopo il suo esordio con Tre metri sopra il cielo, che è stato uno dei suoi primissimi film, ha continuato a recitare. È apparsa nel sequel di 3MSC, con Laura Chiatti e poi è stata tra le protagoniste de L’uomo perfetto sempre con Riccardo Scamarcio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Belen Rodriguez travolta dalle critiche, il dettaglio sgradevole fa infuriare i fan

Poi ci sono stati altri film, come Niente e Brutti e Cattivi. La Augenti è apparsa anche in molte fiction come Un posto al sole, Distretto di Polizia 6, Capri, R.I.S e anche I soliti idioti 4. Oggi Chiara ha 39 anni ed è una donna bellissima.

Continua a recitare anche se meno rispetto a prima e la troviamo spesso anche a Teatro. L’ultima opera a cui ha partecipato è “Donne come noi” di Emanuela Giordano. Sui social la Augenti non è particolarmente attiva.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>“GF Vip”, scattano carezze e coccole sotto le coperte. Lei confessa: “E’ più adulto”

Il suo profilo conta 3.817 followers e i suoi contenuti sono normali, di una donna che vive una vita tranquilla e serena lontana dai riflettori. Maria Chiara è nata a Napoli e già nel 2001 ha debuttato a teatro con Miseria e nobiltà di Eduardo Scarpetta.

Che avrebbe fatto teatro era scritto, dal momento che già al liceo frequentava il Laboratorio teatrale diretto Marina Francesconi. Sulla vita privata dell’attrice non si sa molto, ne se sia fidanzata, sposata ne se abbi dei figli. Per il momento pare di no guardando il suo profilo instagram. Tuttavia è stata celebrante delle nozze di una cara amica.