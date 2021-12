Alessandro Cattelan ha preso una decisione che ha attirato l’attenzione di tutti, il cambiamento non passa inosservato

Lui non ama il gossip ma l’altra sera ha attirato gli occhi di tutti. Alla Prima della Scala, la presenza di Alessandro Cattelan ha fatto parlare eccome. Insieme a lui molti altri nomi noti come Cesare Cremonini, Luca Argentero e la moglie Cristina Marino. Non sono mancati gli scatti in smoking che in brevissimo hanno attirato gli sguardi di tutti i follower messi insieme.

Ma c’è stato un altro particolare che ha smosso la curiosità del noto presentatore che come sempre ha usato la sua ironia e creato un vero “caso”. Quello che ha fatto ha decretato un vero cambiamento.

Alessandro Cattelan, il cambimanento e la nuova identità

Ad Alessandro Cattelan non è sfuggito un articolo del Corriere che raccontava la sua presenza alla Prima della Scala con un evidente errore. Il presentatore è stato definito “Alexander”. Con il suo modo di fare lui ha commentato: “Quando vado alla Scala mi faccio chiamare così” scherzando sull’accaduto.

E per continuare su quest’onda goliardica, Cattelan ha cambiato il suo nome sulla registrazione di Instagram, inserendo nelle Stories uno screen dalla home dove mostrava il cambiamento. “Andava fatto, da oggi terrò il mio nome da wrestler anche sul profilo” ha detto a tutti.

Come se non bastasse, un altro dettaglio si è aggiunto alla vicenda. In un altro articolo il suo nome era stato cambiato in Alexander e così per il conduttore quello era il segno decisivo che la svolta doveva esserci e basta.

“Ok, sta ufficialmente diventando una cosa seria” ha scritto ancora Cattelan che ha deciso di lasciare “Alexander” sul nome ufficiale del suo profilo. Indagando più a fondo, infine, ha segnalato che la storia di “Alexander” era iniziata già nel 2019 con un articolo di Vanity Fair.

Da un errore ne è nato un “caso” scherzoso e bizzarro, Cattelan ci ha riso su e ha affrontato la cosa sempre il modo easy e con il sorriso e questo ai fan è piaciuto molto. Ora tutti non vedono l’ora di rivederlo sul piccolo schermo dopo il flop del suo ultimo programma “Da Grande”.